https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-hijo-de-presidente-brasileno-bolsonaro-que-viajo-a-nueva-york-da-positivo-al-covid-19-1116392430.html

El hijo de presidente brasileño Bolsonaro que viajó a Nueva York da positivo al COVID-19

El hijo de presidente brasileño Bolsonaro que viajó a Nueva York da positivo al COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que formó parte de la comitiva que acompañó a... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T13:45+0000

2021-09-24T13:45+0000

2021-09-24T13:56+0000

américa latina

brasil

eduardo bolsonaro

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/108408/25/1084082537_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_efc0b8cb42d95c4bb55ae65aeefdd3fd.jpg

El parlamentario dijo al portal brasileño R7 que se hizo la prueba para COVID-19 el 23 de septiembre y recibió los resultados este 24 de septiembre.Eduardo Bolsonaro añadió que es la primera infección por COVID-19 que se le diagnostica, que se encuentra bien pero que está sin gusto y con coriza, consigna el medio.A diferencia de su padre, el diputado se dio la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad el 26 de agosto y tenía previsto completar la inmunización en noviembre.El hijo del mandatario es el tercer miembro de la comitiva que acompañó a Jair Bolsonaro a Nueva York para su participación ante la Asamblea General de la ONU que da positivo al COVID-19 tras el contagio del ministro de salud, Marcelo Queiroga, y un delegado.Tras el diagnóstico de Queiroga, quien se encuentra en cuarentena en Nueva York, el resto de la delegación que arribó a Brasil el miércoles que se encuentra en asilamiento por recomendación de Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).El presidente Bolsonaro cumple asilamiento en la residencia oficial del Palácio da Alvorada al menos hasta el 25 de septiembre, cuando se espera que se realice una nueva prueba para COVID-19.El 23 de septiembre, en una transmisión en redes sociales el presidente, que no se ha vacunado contra el COVID-19, dijo que dos personas que conocía estaban cursando la enfermedad a pesar de estar vacunadas, pero no dio nombres.Este 24 de septiembre, en diálogo con R7, Eduardo Bolsonaro confirmó que una de esas personas era él, pero que desconocía quién es la otra.Más temprano este 24 de septiembre, la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina, que no viajó a Nueva York, informó en su cuenta de Twitter que dio positivo al COVID-19.

https://mundo.sputniknews.com/20210922/tapabocas-sombreros-y-desplantes-perlas-latinoamericanas-en-la-asamblea-de-onu-1116326485.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, eduardo bolsonaro, pandemia de coronavirus