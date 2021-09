El Gobierno boliviano reactiva proyecto de centro aéreo internacional en Viru Viru

https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-gobierno-boliviano-reactiva-proyecto-de-centro-aereo-internacional-en-viru-viru-1116404004.html

La declaración fue hecha en coincidencia con el aniversario cívico del departamento de Santa Cruz, motor económico del país, tras la inauguración de una ampliación menor de la terminal aérea.Laura dijo que el estudio, a cuyos responsables no identificó, determinará las características del proyecto impulsado inicialmente por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y paralizado durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez entre noviembre de 2019 y el mismo mes de 2020.En septiembre de 2019, tras el fracaso de un contrato con inversionistas y constructores chinos, el Gobierno de Morales firmó un acuerdo preliminar con la firma francesa ADP International, subsidiaria de Groupe ADP, para invertir hasta 420 millones de dólares en el desarrollo del "hub" de Viru Viru.La alianza estratégica entre Bolivia y ADP debía regir por 30 años y no está claro si el actual Gobierno de Luis Arce reactivó ese acuerdo o busca un nuevo socio extranjero.ADP International era una de las tres finalistas -junto con la también francesa Vinci Airports y la argentina Corporación América- en el concurso realizado hace dos años, según informe oficial.El aeropuerto Viru Viru es considerado apto para ser convertido en un "hub" internacional de pasajeros y carga por su ubicación en el centro geográfico de Sudamérica y por su altitud de solo 373 metros sobre el nivel del mar, señaló un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo divulgado por el Gobierno.ADP International, informaron medios locales, es una firma con amplia experiencia en la industria aeronáutica que administra actualmente unos 25 aeropuertos internacionales, en los que transitan casi 300 millones de pasajeros al año.

