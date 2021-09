https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-expresidente-peruano-francisco-sagasti-solicita-una-pension-vitalicia-al-congreso-1116395821.html

El expresidente peruano Francisco Sagasti solicita una pensión vitalicia al Congreso

El expresidente peruano Francisco Sagasti solicita una pensión vitalicia al Congreso

Tras el caos político que vivió Perú en 2020, el 17 de noviembre Francisco Sagasti se convirtió en la tercera persona en ocupar el cargo más alto de la... 24.09.2021, Sputnik Mundo

La solicitud fue realizada a través de un oficio presentado al oficial mayor del Congreso peruano. El expresidente pide que se le otorgue la pensión establecida en la ley por haber asumido la Presidencia de la República.En el documento, el expresidente interino recuerda que ya había presentado esta solicitud el pasado 26 de julio, dos días antes de terminar su mandato.De acuerdo con los medios locales, Francisco Sagasti no fue el único en solicitar la pensión vitalicia. También lo solicitaron Manuel Merino, quien fue presidente durante solo 5 días y renunció al cargo tras la ola de protestas, y Martín Vizcarra, tras la destitución parlamentaria.Estas solicitudes dividieron a millones de peruanos, algunos creen que los presidentes interinos no deberían recibir este beneficio económico ya que no fueron electos a través de una votación democrática. En tanto otros opinan que Francisco Sagasti merece el beneficio ya que en su corta gestión trabajó para contener la expansión de la pandemia.

