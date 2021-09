https://mundo.sputniknews.com/20210924/eeuu-da-luz-verde-a-ciertas-transacciones-con-los-talibanes-1116403893.html

EEUU da luz verde a ciertas transacciones con los talibanes

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a las ONG del gobierno estadounidense y a ciertas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU, a... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T17:10+0000

2021-09-24T17:10+0000

2021-09-24T17:14+0000

internacional

oriente medio

eeuu

afganistán

"El Tesoro se compromete a facilitar el flujo de ayuda humanitaria al pueblo de Afganistán y otras actividades que apoyen sus necesidades humanas básicas", declaró Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado.

