https://mundo.sputniknews.com/20210924/ecuador-lasso-impulsa-su-agenda-neoliberal-1116412394.html

Ecuador: Lasso impulsa su agenda neoliberal

Ecuador: Lasso impulsa su agenda neoliberal

El presidente Guillermo Lasso anunció un paquete de reformas laborales y tributarias con el fin de reactivar la economía. Sobre las repercusiones, 'En órbita' conversó con Henry Allan, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por FLACSO-Sede Ecuador.

2021-09-24T22:00+0000

2021-09-24T22:00+0000

2021-09-24T22:00+0000

en órbita

bolivia

fondo monetario internacional (fmi)

ecuador

neoliberalismo

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

guillermo lasso

parlamento de ecuador

la crisis en ecuador tras las medidas económicas de lenín moreno

el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1116416381_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_43adb4b647902339efb0c77375bb0776.jpg

Ecuador: Lasso impulsa su agenda neoliberal El presidente Guillermo Lasso anunció un paquete de reformas laborales y tributarias con el fin de reactivar la economía. Sobre las repercusiones, 'En órbita' conversó con Henry Allan, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por FLACSO-Sede Ecuador.

El mandatario ecuatoriano comunicó que el paquete de reformas se enviará al Legislativo para buscar una rápida aprobación que permita enfrentar los altos índices de desempleo y pobreza que atraviesa el país.Henry Allan, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por FLACSO-Sede Ecuador, dijo a En órbita que Lasso eligió "el momento preciso" para realizar sus anuncios y lanzar su agenda neoliberal.Un tercer elemento considerado por el entrevistado es que este Gobierno, asumido en mayo, "ha llamado en los últimos meses a dialogar a las organizaciones sociales".El jefe de Estado propuso una contribución especial, por dos años, a menos de 20.000 ciudadanos pertenecientes a los estratos más ricos. Además planteó una mayor contribución con impuestos a quienes ganan por encima de 24.000 dólares al año, de manera progresiva y gradual.En el ámbito laboral, el mandatario anunció un régimen laboral alternativo al vigente, que permitirá acceder a nuevas modalidades de empleo. Con el fin de captar más inversiones, anunció alianzas público-privadas, habilitación de zonas francas e incentivos tributarios para actividades agro-ecológicas.Allan sostuvo que la creación de un nuevo código laboral es la medida más polémica y que generará más discusión. "Lasso lo ha considerado anacrónico pero que no se tocará. Se creará uno nuevo pero en apoyo a los desempleados", explicó el Licenciado en Sociología."Respecto a este nuevo código se hicieron anuncios genéricos. Pero es probable que, en la lógica neoliberal, apunte a disminuir derechos laborales, como la contratación por horas, el teletrabajo (...) con el fin de disminuir el salario de las personas", advirtió.El entrevistado vaticinó un año 2022 de posibles movilizaciones, cuando la población empiece a notar los efectos de las políticas neoliberales del actual Ejecutivo."Las movilizaciones sociales [en estos meses] no han sido tan grandes como hace dos años atrás. No se ve lo que se conoce por aquí como el 'paquetazo neoliberal'. Quizá hacia fines de año veamos estas movilizaciones, pero aún no las hay", indicó.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con las constituyentes chilenas Loreto Vallejos y Manuela Royo, sobre la convivencia entre la campaña para las presidenciales de noviembre y la tarea de la Convención Constituyente. Y además, un informe de organizaciones de la sociedad civil señala que más del 60% de los alimentos que se consumen en Bolivia provienen de la agricultura familiar campesina.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

bolivia

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, fondo monetario internacional (fmi), ecuador, neoliberalismo, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), guillermo lasso, parlamento de ecuador, la crisis en ecuador tras las medidas económicas de lenín moreno, el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020, elecciones presidenciales en ecuador (2021), аудио