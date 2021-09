https://mundo.sputniknews.com/20210924/con-sus-declaraciones-sobre-cuba-y-eeuu-viene-un-nuevo-amlo-para-la-politica-exterior-1116412591.html

Con sus declaraciones sobre Cuba y EEUU, ¿viene un nuevo AMLO para la política exterior?

Con sus declaraciones sobre Cuba y EEUU, ¿viene un nuevo AMLO para la política exterior?

En México las últimas semanas fueron marcadas por las llamadas del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su par estadounidense, Joe Biden, de levantar... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T19:56+0000

2021-09-24T19:56+0000

2021-09-24T19:56+0000

américa latina

opinión y análisis

andrés manuel lópez obrador

marcelo ebrard

méxico

vi cumbre de la celac en méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108605/12/1086051254_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_976afedefdc671307f5aa8f64b3b5933.jpg

Además, López Obrador vivió una ola de crítica por parte de la oposición que mostró su disgustó a la invitación del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, a participar en las fiestas de Independencia de México."Lo de Cuba es significativo porque tiene simplemente costos, no hay mucha ganancia. Hay que ver si esta decisión obedece a una lógica de principios, histórica, o a qué tipo de cálculo porque en política, siempre hay cálculo que incide detrás de estas posturas", dijo en entrevista con Sputnik el politólogo, historiador y profesor titular de la Universidad Nacional, Massimo Modonesi.Un análisis del contexto actual permite ver cómo esta polémica agarra al Gobierno en buen momento respecto a su imagen pública y respaldo popular.Perfil ¿bajo?El politólogo ha sido consultado en previas ocasiones por este medio respecto al perfil que cultiva el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha caracterizado como un "nacionalismo no antiimperialista", que lo había mantenido pudorosamente lejos de opinar sobre los conflictos internacionales.A veces apelando a la Doctrina Estrada de no intervención, u otras libremente enunciando su voluntad de callar para evitar conflictos con Estados Unidos —durante el Gobierno de Donald Trump— López Obrador había esquivado meterse en controversias.A la luz de esa tendencia, resulta atípico el respaldo brindado en pos del fin del bloqueo económico a Cuba, que incluyó una declaración de la VI cumbre de la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños (Celac) que se realizó el 18 de septiembre en la Ciudad de México."Confieso que pensé que López Obrador iba a guardar una perfil bajo en la política exterior porque no es un tema prioritario para él. Pero estas últimas jugadas han hecho que adquiera una postura y asuma un papel más proactivo", apuntó el historiador en diálogo con este medio.El cambio abrió en el perfil del principal político mexicano un flanco cercano al progresismo, que lo emparenta con la izquierda continental.Un primer análisis de los motivos de este cambio puede tener sus raíces en la política interna del país, y que esté vinculado a provocar cierta reconfiguración dentro de su movimiento político, Morena.En ese sentido, es de destacar el papel que ocupa en estos temas el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, uno de las figuras públicamente reconocidas como candidato a la sucesión presidencial en 2024.Pequeña políticaEspecializado en el estudio del trabajo del intelectual italiano Antonio Gramsci, Modonesi refirió a su concepto de "pequeña política", el cual permite comprender cómo ciertos movimientos a pequeña escala también explican, o motivan, giros mayores como el que López Obrador ha dado ahora, en cambio a la mustia política exterior que llevó de forma previa al advenimiento de la pandemia del nuevo coronavirus.Desde entonces, el papel del secretario Marcelo Ebrard ha crecido en torno a la negociación de las vacunas e implementos sanitarios.Por un lado, la explicación que vincula el cambio en el perfil internacional de López Obrador con una exigencia interna no suena descabellado, elemento coherente con su verdadero talante, que mira hacia adentro siempre y prioriza la política nacional."Estoy dispuesto a retractarme, pero sigo sosteniendo que no es prioridad de López Obrador la política exterior. La pregunta es por qué ahora se vuelve importante, y que no tiene una respuesta fácil", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20210305/amlo-retrato-de-un-nacionalista-sin-vocacion-antimperialista-1109550079.html

https://mundo.sputniknews.com/20210804/no-tendria-que-reclamar-solo-mexico-sino-america-latina-junta-dejense-de-joder-con-cuba-1114775972.html

https://mundo.sputniknews.com/20210906/scheinbaum-y-zavala-lideran-encuestas-rumbo-a-las-elecciones-presidenciales-de-mexico-en-2024-1115792364.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

opinión y análisis, andrés manuel lópez obrador, marcelo ebrard, méxico, vi cumbre de la celac en méxico