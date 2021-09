https://mundo.sputniknews.com/20210924/cientos-de-ecuatorianos-tras-el-sueno-que-se-convierte-en-pesadilla-1116414991.html

Cientos de ecuatorianos tras el sueño que se convierte en pesadilla

Cientos de ecuatorianos tras el sueño que se convierte en pesadilla

QUITO (Sputnik) — Jazmín Rocío Lema Guallpa, una joven de 22 años y madre de una niña de dos años, salió de Biblián, una pequeña población en el sur de... 24.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-24T20:50+0000

2021-09-24T20:50+0000

2021-09-24T20:50+0000

américa latina

eeuu

ecuador

migrantes

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1115188470_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d1b0a0b8d926164a0bdc389823dc7d3.jpg

El 26 de agosto, el sueño se tornó pesadilla: Jazmín Rocío falleció en Hermosillo, en el noroeste de México, en un intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, trayecto en el que le acompañó su hija y su novio.Jazmín se desmayó en medio del duro trayecto y no volvió a despertar; dejó huérfana a su pequeña y pasó a engrosar las estadísticas de migrantes ilegales que tratan de llegar a Estados Unidos, contratando a coyotes, que en la mayoría de los casos los dejan abandonados a su suerte en medio del desierto.Detenidos y deportadosSegún estadísticas oficiales de la Cancillería ecuatoriana, entre 2019 y 2021 hubo nueve fallecidos en México, 55 en Estados Unidos, y 53 casos de desaparecidos; todos ellos intentaban cruzar la frontera entre ambos países y conquistar el sueño americano.De acuerdo con datos del Departamento de Migración de Estados Unidos, los ecuatorianos detenidos, expulsados o deportados desde Estados Unidos en los primeros nueve meses del año fiscal 2021 suman 54.543.Sin embargo, William Murillo, director ejecutivo de 1800Migrante.com, la organización norteamericana de asesoría legal para migrantes ecuatorianos con sede en Nueva York, dice a la Agencia Sputnik que las cifras de migrantes ecuatorianos son mucho más altas pues las estadísticas no toman en cuenta a quienes sí lograron cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y no fueron detenidos.Negocio millonarioEl tema migratorio traspasa el ámbito social pues detrás de él está un negocio de cientos de millones de dólares en manos de mafias internacionales, traficantes, coyotes, que ven a los migrantes de cualquier nacionalidad como números para incrementar sus recursos, por eso no les importa niños o mujeres que mueren al tratar de cruzar la frontera, los desaparecidos, los ahogados, los asesinados, los violados.Hay quienes piensan que desde 1998, año de la crisis bancaria que obligó a miles de ecuatorianos a migrar sobre todo a Estados Unidos y España, Ecuador no ha vivido una ola migratoria tan importante como la experimentada en los últimos dos años.Sin embargo, son situaciones diferentes, en 1998 al menos dos millones de ecuatorianos emigraron, fundamentalmente, a Estados Unidos y España, huyendo de la mayor crisis económica que ha visto el país andino.El principal destino de los actuales migrantes es Estados Unidos y para llegar a allá salen hacia México y algunos hacia Nicaragua, como turistas, para luego tratar de cruzar la frontera.Turismo a México sin regresoA inicios de este mes en la Mesa de Movilidad Humana, el canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo dijo que entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de 2021 alrededor de 69.000 ecuatorianos salieron rumbo a México y no regresaron.En ese mismo período se registraron 62.040 ecuatorianos detenidos en Estados Unidos por ingreso irregular a ese país.La creciente ola de migrantes ecuatorianos que quiere cruzar a Estados Unidos a través de México provocó que el Gobierno mexicano restablezca, hasta marzo próximo, el requisito de visado para los ecuatorianos que viajan a ese país, requisito que había sido eliminado en 2018.Varios intentosQuienes buscan mejores oportunidades en el exterior si fracasan al primer intento lo vuelven a intentar dos o tres veces más; son pocos los que desisten.Alejandro Castillo —nombre ficticio para proteger su identidad— trató de migrar ilegalmente a Estados Unidos hace 30 años, fue deportado desde México y Guatemala.Castillo cuenta a Sputnik que intentó tres veces, pero su nerviosismo y su falta de conocimiento lo delataron y tuvo que regresar con la deuda a cuestas su natal Cuenca, en el sur de Ecuador."No sé qué hubiera pasado si lo lograba; probablemente mi vida hubiera sido diferente, nunca olvidaré ese vuelo de Copa, en el que tuve que regresar", dice Castillo, quien se dedica a labores de plomería en Quito, la capital de Ecuador a donde emigró hace 20 años en busca de mejores días.Las noticias respecto a migrantes desaparecidos, fallecidos, arrestados no desaniman a quienes siguen con la idea de conquistar el sueño americano, aún a costa de arriesgar sus vidas.Murillo cree que un plan multisectorial, que se centre en las causas que provocan la migración, una mejora de los servicios públicos en las poblaciones más deprimidas, así como apoyo financiero y capacitación para crear microempresas son acciones que deben ser permanentes para que el sueño de mejorar las condiciones de vida sea alcanzado en Ecuador y no en un país extranjero.

https://mundo.sputniknews.com/20210908/en-primer-semestre-de-2021-mas-de-62000-ecuatorianos-que-salieron-a-mexico-no-retornaron-1115832991.html

https://mundo.sputniknews.com/20180807/mexico-frontera-migrantes-eeuu-bestia-1081011169.html

https://mundo.sputniknews.com/20210830/decenas-de-ecuatorianos-buscan-tramitar-visa-para-viajar-a-mexico-1115596869.html

eeuu

ecuador

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alvaro Mercedes

Alvaro Mercedes

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alvaro Mercedes

eeuu, ecuador, migrantes, méxico