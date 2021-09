https://mundo.sputniknews.com/20210924/anvisa-el-ente-brasileno-que-se-planta-ante-bolsonaro-messi-y-los-laboratorios-1116412177.html

Anvisa: el ente brasileño que se planta ante Bolsonaro, Messi y los laboratorios

La pandemia de COVID-19 catapultó a los primeros planos de la agenda brasileña a un actor que, si bien era importante, no participaba activamente de los debates públicos: la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). A pesar de estar dirigido por un militar pro-Bolsonaro, el organismo regulador de la salud brasileña se ha revelado como una entidad capaz de plantarse frente a intereses políticos y económicos.El caso más reciente fue la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante el viaje, se conoció que el ministro de Salud brasileño, Marcelo Queiroga, había sido diagnosticado con COVID-19.Al tomar conocimiento de la situación, la Anvisa dejó claro que no haría una excepción con el presidente brasileño y solicitó que toda la comitiva —de una veintena de integrantes entre jerarcas, diplomáticos y otros funcionarios— realizara una estricta cuarentena al regresar a territorio brasileño.Según consignó el diario O Globo, el ente envió a la Casa Civil un oficio en el que pidió que la delegación "desembarque en Brasil de forma de exponer lo mínimo posible ambientes y personas".El organismo también solicitó que, tras regresar al país, Bolsonaro pase en aislamiento los 14 días posteriores al contacto con el positivo de COVID-19. Si bien el presidente no dio detalles de su situación, uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, comunicó el 24 de septiembre que dio positivo. El hijo del presidente fue uno de los integrantes de la comitiva que viajó a EEUU.A comienzos de septiembre, la Anvisa tomó relevancia mundial cuando uno de sus funcionarios irrumpió en el campo de juego del Neo Química Arena de Sao Paulo y ordenó la suspensión del partido entre las selecciones de Brasil y Argentina por las Eliminatorias hacia el Mundial de Catar de 2022.La entidad reguladora entendió que el encuentro no debía disputarse debido a que tres futbolistas argentinos —Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso y Cristian Romero— habían violado el aislamiento requerido luego de haber viajado desde Inglaterra, donde residen.El episodio demostró que la Anvisa tampoco hizo contemplaciones con las estrellas del fútbol sudamericano —el funcionario del ente debió discutir en el terreno de juego con jugadores como Lionel Messi y Neymar— y que no le tembló el pulso para suspender intempestivamente uno de los encuentros que generan más expectativa en el planeta.La postura de la Anvisa molestó incluso a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que quería evitar la suspensión del encuentro.Barra Torres, un militar que no se calla ante BolsonaroEs que el organismo, creado en 1999 y establecido en Brasilia, tiene como mandato la "protección de la salud de la población, por intermedio de los controles sanitarios de la producción y el consumo y servicios sometidos a vigilancia sanitaria". La normativa también le da al organismo jurisdicción sobre las tecnologías relacionadas a la salud, así como el control en los ingresos de puertos, aeropuertos y fronteras.En efecto, desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la Anvisa mantuvo una postura celosa con respecto a las vacunas distribuidas contra la enfermedad, con un director muy cercano, al menos en principio, a Bolsonaro. Se trata de Antonio Barra Torres, un médico especializado en medicina vascular que ingresó a la Marina de Brasil en 1987 y alcanzó el puesto de contraalmirante.Desde su puesto, Barra Torres fue el rostro visible que respaldó a Bolsonaro en su rechazo inicial a la aplicación de vacunas como la Sputnik V o la Coronavac, del laboratorio chino Sinovac. Las posturas de Anvisa le valieron varios roces con gobernadores que ya habían avanzado en acuerdos para distribuirlas.A pesar del avance de la vacunación, el ente de Barra Torres no descansa: el 4 de septiembre ordenó retirar más de 12 millones de dosis de la vacuna de Sinovac debido a que habían sido fabricadas en un laboratorio chino que no había sido inspeccionado por la agencia cuando se otorgó la habilitación.Sin embargo, el militar también tuvo diferencias con el presidente en temas importantes de la pandemia. Durante una comparecencia ante el Senado brasileño en mayo de 2021, Barra Torres dejó en claro que su postura "difiere" de la del mandatario en torno a la pandemia, especialmente en cuanto al uso de la mascarilla y la peligrosidad de la enfermedad.Con Barra Torres en el cargo, la Anvisa también rechazó promover la utilización de la cloroquina —un fármaco contra la malaria— para combatir el coronavirus, tal como quería el presidente Bolsonaro. Incluso, el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta denunció "presiones" al organismo para habilitarlo como un fármaco para tratar el COVID-19-

