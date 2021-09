https://mundo.sputniknews.com/20210923/twitter-habilita-el-envio-de-propinas-en-bitcoin-a-usuarios-de-todo-el-mundo-1116372774.html

Twitter habilita el envío de "propinas" en Bitcoin a usuarios de todo el mundo

Twitter informó que a partir de este 23 de septiembre permitirá a sus usuarios dar propina en bitcoin a sus creadores de contenido favoritos, a través de... 23.09.2021, Sputnik Mundo

tecnología

twitter

bitcóin

usuarios

propinas

contenido

facebook (red social)

youtube

Anteriormente, el envío y recibo de pagos digitales estaban limitados a un pequeño grupo de evaluadores; sin embargo, ahora usuarios de todo el mundo podrán hacerlo, siempre y cuando cuente con dispositivos que tengan sistema operativo iOS. Se espera que más adelante también estén disponibles para los dispositivos con sistema operativo Android.La plataforma asegura que es posible que los usuarios de países como África no tengan acceso a proveedores tradicionales y bitcoin representa "una de las mejores soluciones con visión de futuro".Jack Dorsey, uno de los cofundadores de la compañía, ha defendido el uso de la criptomoneda durante mucho tiempo, incluso ha asegurado que "uniría al mundo" y que en algún momento se convertirá en la "moneda nativa de Internet".En torno a los temas de monetización, Twitter no tomará parte de los ingresos de los creadores de contenido, porque la red social mide su éxito a partir de las ganancias que generan los creadores para sí mismos y en realidad no es negocio para la empresa.Twitter también lanzará un fondo para pagar a algunos usuarios que lideran salas de chat de audio en su función Spaces y probará nuevas formas de advertir a quienes navegan por la red social cuando están entrando a una conversación "acalorada".Además, anunciaron que exploran cómo permitir que los usuarios filtren ciertas palabras que no quieren ver en las respuestas a sus tuits, lo cual podría usarse para detener insultos y discursos abusivos.Todas estas medidas forman parte de los esfuerzos continuos de la empresa, con sede en San Francisco, California, para competir con plataformas rivales como Facebook y YouTube.

2021

Noticias

twitter, bitcóin