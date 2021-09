https://mundo.sputniknews.com/20210923/rusia-ofrece-becas-a-paraguayos-para-cursar-carreras-de-grado-y-posgrado-1116367719.html

Rusia ofrece becas a paraguayos para cursar carreras de grado y posgrado

MONTEVIDEO (Sputnik) - El Gobierno de Rusia otorga unas veinte becas a estudiantes paraguayos para carreras de grado y posgrado en las mejores universidades... 23.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

rusia

paraguay

El programa de becas, que no tiene restricción alguna de carreras o edad, cubre todos los gastos de estudio y ofrece a los becarios paraguayos un "status especial de estudiante" lo que le permite a los postulantes acceder a alojamientos y transporte público a un costo bastante reducido, explicó durante la entrevista.Este programa de becas, ofrecido anualmente por el Gobierno ruso a través de su embajada, incluye opciones de carreras también para los deportistas atletas así como para aquellos interesados en el ámbito cultural.La lista completa de carreras disponibles se puede ver en las redes sociales de la embajada y en su sitio web.En este sentido, el agregado cultural dijo que "las carreras más solicitadas son ingeniería eléctrica, medicina y arquitectura, los 22 becarios pueden estudiar cualquier carrera que elijan, incluso la Física nuclear".Este año a pesar de haber paraguayos becados, debido a las restricciones que impone la situación sanitaria del COVID-19, todavía no han podido viajar ya que Rusia mantiene aún sus fronteras cerradas.Consultado sobre la barrera del idioma, Ósipov consideró que eso no supone problema alguno, "es lógico que un paraguayo no hable el idioma ruso, por eso durante su primer año de estadía el becario paraguayo se dedicará netamente al estudio del idioma, en el segundo año, iniciará la carrera que haya elegido" subrayó.Para postularse, los interesados deberán ingresar al sitio web Education-in-russia.com, donde deberán completar sus datos personales y los documentos solicitados en el marco de la convocatoria para el ciclo lectivo 2022/2023 cuya fecha límite es el 1 de noviembre.Una vez terminada la inscripción, en la primera etapa de selección se realizarán entrevistas con candidatos en la Embajada de Rusia en Paraguay o de forma virtual.En una segunda etapa, las solicitudes serán examinadas por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia, así como por las universidades elegidas de la lista, quienes tomarán la decisión final.La información más detallada se encuentra disponible en el siguiente enlace: paraguay.mid.ru/web/par/becas-para-estudiar-en-rusia.

paraguay

rusia, paraguay