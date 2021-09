https://mundo.sputniknews.com/20210923/quien-es-valentina-munoz-la-chilena-defensora-del-desarrollo-sostenible-elegida-por-la-onu-1116338434.html

¿Quién es Valentina Muñoz, la chilena defensora del desarrollo sostenible elegida por la ONU?

¿Quién es Valentina Muñoz, la chilena defensora del desarrollo sostenible elegida por la ONU?

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, nombró a cuatro nuevos defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) previo al...

El pasado 17 de septiembre, el secretario general de la ONU nombró a cuatro nuevos defensores de los ODS: el premio Nobel de la Paz del 2014, Kailash Satyarthi; el presidente de Microsoft, Brad Smith; las superestrellas del k-pop BLACKPINK y la activista STEM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés— Valentina Muñoz.La chilena es la primera latinoamericana en ser parte de este reducido listado de defensores de los ODS y, además, es la más joven del grupo. Valentina Muñoz tiene tan solo 19 años, es programadora desde los 12 y participó en la redacción de la primera política de inteligencia artificial en Chile."Estamos en un momento crucial. Las decisiones que tomemos ahora podrían encaminarnos hacia el colapso y un futuro de crisis perpetua; o avance hacia un mundo más verde y seguro", dijo el Secretario General en su intervención para presentar a los nuevos cuatro defensores."Los defensores de los ODS utilizan sus considerables esferas de influencia para llegar a nuevos grupos de interés para actuar ahora y mantener la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las personas y para el planeta", agregó.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados miembros de la ONU en 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.Valentina Muñoz y el mundo digitalValentina Muñoz vive en un sector periférico en Santiago. A los 12 años ingresó a un liceo emblemático de la educación pública chilena, la escuela Carmela Carvajal. En el se pudo interiorizar en el mundo de la programación que había descubierto tres años antes."Cuando tenía nueve años, mi mamá trabajaba en Telefónica, empresa del área de las comunicaciones, en ventas. Ella siempre me llevaba a su trabajo para ver en qué se desempeñaba", comenta la joven activista chilena.En una de las incontables visitas al trabajo de su madre, Valentina explica que ocurrió un ciberataque. La joven quedó muy impresionada, puesto que no sabía qué estaba pasando. Su curiosidad de saber lo que sucedía la llevó a la sala donde se encontraban los informáticos de la empresa.Valentina les preguntó qué estaban haciendo y le respondieron: "'Estamos salvando al mundo' y quedé loca. Me dije que tenía que ser programadora y desde momento se metió esa idea en mi cabeza y jamás pude ni quise sacarla de ahí".Primera política de inteligencia artificial en ChileEn abril de 2020, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación convocó a una consulta ciudadana para la construcción de la primera política de inteligencia artificial en Chile.Valentina, el 2020, tenía 17 años y su mundo ya era la programación, la inteligencia artificial y la robótica. La joven comenzó a investigar cómo participar y la respuesta que le dieron desde el ministerio fue que la consulta y la participación era solo para mayores de 18 años."Lo encontré terrible, porque la inteligencia artificial es superadultocéntrica y hay un montón de falencias tanto el proceso de desarrollo, en el testeo o en las fallas que se producen hacia los niños y adolescentes", comenta Valentina Muñoz.Valentina no se dio por vencida y se organizó con las integrantes de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas (AMUJI). Desde esa plataforma, comenzaron a reunir a un grupo de niñas y adolescentes que quisieran aprender sobre inteligencia artificial y participar en la construcción de la política.En conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desarrollaron diferentes jornadas de formación para enseñar a niñas a lo largo de todo Chile sobre inteligencia artificial. Luego, presentaron todos los aportes al ministerio y que fue firmado por Valentina Muñoz que, un mes antes del cierre de la convocatoria, cumplió los 18 años, edad mínima que se necesitaba para participar.Valentina fue reconocida por ser la programadora más joven en participar de la primera política artificial en Chile. Posteriormente, fue llamada por un funcionario del ministerio para pedirle disculpa por lo que había vivido.La brecha digital en LatinoaméricaValentina es la presidenta de AMUJI, desde esa posición, ha podido observar un crudo panorama en la región en términos digitales y sociales."En Latinoamérica El 81% de los hogares más ricos está conectado a internet, mientras que tan solo el 38% más pobre tiene acceso a esta herramienta. Son cuestiones de clases sociales y que afectan al desarrollo educacional de millones de niños, niñas y adolescentes", señala la joven activista.La juventud como agente de cambioValentina comenta que está creciendo en una generación de agentes de cambios. "Mi generación está muy involucrada con las problemáticas que estamos viviendo y cómo solucionar las mismas. Generar redes, generar equipos, generar comunidad, creo que eso está muy presente para cambiar las cosas", comenta la defensora de los ODS.Si bien Valentina tiene una posición muy optimista con su generación, comenta que Chile está en deuda con la juventud: "Sabemos que hemos generado cambios importantes, que hay jóvenes que estamos haciendo grandes cosas, pero al momento de visibilizarlo no pasa nada".La joven agrega que ha recibido muchas preguntas por parte de su círculo cercano y de quienes la conocen acerca de por qué en las noticias no aparece su nominación ni transmiten sus discursos en la Asamblea General por televisión.Valentina ha sido invisibilizada por los medios de comunicación chilenos. Para la joven esto se debe porque hay un "adultocentrismo en los medios de comunicación del país".En el otro extremo de Valentina, se encuentra la activista sueca Greta Thunberg, y de quien los medios de comunicación informan incluso sus comentarios en redes sociales."Acá seguimos endiosando la figura de esta niña europea que vino a salvar el mundo. Creo que hay mucho trabajo por hacer, por lo mismo yo me siento muy orgullosa de ser la más joven y latinoamericana", agrega.Finalmente, la joven activista y defensora de la ODS comenta que las voces de los niños son fundamentales, puesto que "si se escucharan estas desde la creación de las políticas, sería mucho menos probable que después surjan violaciones a los derechos de los niños a través de la tecnología".

