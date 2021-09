https://mundo.sputniknews.com/20210923/por-primera-vez-en-208-anos-mujeres-entran-al-liceo-mas-emblematico-de-chile-1116378024.html

Por primera vez en 208 años, mujeres entran al liceo más emblemático de Chile

Por primera vez en 208 años, mujeres entran al liceo más emblemático de Chile

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, recibió a las nuevas alumnas del tradicional liceo público Instituto Nacional General José Miguel Carrera, tras el... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T23:55+0000

2021-09-23T23:55+0000

2021-09-23T23:55+0000

américa latina

chile

santiago de chile

educación pública

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116372092_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7b95601d7934fc454f4dbafa44b747ec.jpg

Años de demandas estudiantiles que abogaban por la integración de niños y niñas en los llamados establecimientos educacionales tradicionales fueron escuchadas.Desde las movilizaciones estudiantiles del año 2011, comenzó el debate en torno a la anacrónica norma de segregación por sexo en los liceos públicos centenarios, que nunca se adaptaron al sistema de admisión mixto, mayoritario en la educación pública de Chile.Tal era el caso del tradicional Instituto Nacional General José Miguel Carrera. Fundado en 1813, ha sido la cuna de 18 presidentes de Chile —y un presidente del Perú—, junto con 34 premios nacionales de arquitectura, arte, ciencias exactas, historia, literatura, música, medicina y periodismo.El consejo institutano, que agrupa a alumnos, padres, madres y apoderados, exalumnos, profesores, funcionarios y rectores, decidió vía votación el ingreso de la primera generación de mujeres al emblemático recinto educacional en el año 2018.No obstante, tras más de 200 años funcionando solo para hombres, aspectos incluso edilicios, sumados a la pandemia por COVID-19 retrasaron la medida. "Hemos ido trabajando desde el aula, convivencia escolar, orientación, profesores jefes y profesores y de asignaturas, para transformarnos en un liceo plurigenérico", advierte a la prensa chilena su rector, Manuel Ogalde.Sin embargo, a pesar que desde marzo del presente año las alumnas ya son parte de la comunidad institutana, no se había dado lugar aún a la presencialidad en las aulas de clases debido a la pandemia de coronavirus, hecho que ocurrió recién este 22 de septiembre.La educación pública chilena no depende directamente del Estado. Tras la imposición en dictadura (1973-1990) de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1980, los municipios —la menor división administrativa del país— pasaron a ser los sostenedores de la educación pública.Es por lo anterior que el miércoles 22 la alcaldesa del municipio de Santiago, militante del Partido Comunista de Chile, Irací Hassler, le dio la bienvenida a las nuevas 180 alumnas del Instituto Nacional en el primer día de presencialidad del 2021.La alcaldesa se mostró conmovida por lo simbólico de los tiempos de cambio en Chile, representado en la transición del bicentenario establecimiento."Era importante hacerlo, porque es la primera vez que pueden venir como curso, no solo en el contexto de una pandemia, sino en el de ser la primera generación mixta”, explica Manuel Ogalde, rector del Instituto Nacional a medios chilenos."Nos parece importante, en el diálogo con la comunidad educativa, avanzar en que todos los establecimientos sean plurigenéricos, la sociedad es plurigenérica. Nos desarrollamos entre hombres, mujeres, con distintas orientaciones e identidades de género, por lo que la escuela no debería ser un espacio ajeno a ello", subrayó la jefa municipal de la Comuna de Santiago.

chile

santiago de chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, santiago de chile, educación pública