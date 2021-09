https://mundo.sputniknews.com/20210923/muere-socrates-campos-lemus-exlider-del-movimiento-estudiantil-de-1968-en-mexico-1116358735.html

Muere Sócrates Campos Lemus, exlíder del movimiento estudiantil de 1968 en México

Durante su juventud y como estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una las casas de estudios más importantes del país, Campos Lemus fue un... 23.09.2021, Sputnik Mundo

La muerte del exlíder estudiantil fue confirmada por el gobierno del estado de Oaxaca, al sur de México. Durante su juventud y como estudiante de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Sócrates Amado Campos Lemus fue una de las caras más visibles del movimiento estudiantil de 1968.A pesar de su importancia como líder, Campos Lemus fue señalado por varios de sus excompañeros como un traidor al movimiento y fue acusado de cooperar con las autoridades, así como de sabotear sus mítines con llamados de provocación.Campos Lemus vivió de cerca el máximo acto de represión del gobierno del expresidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, el cual el 2 de octubre de 1968 mandó al Ejército a reprimir una manifestación que se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en la zona de Tlatelolco, en el centro de la Ciudad de México.Ese día, desde lo alto de uno de uno de los edificios que conforman la unidad habitacional, Campos Lemus pidió a sus compañeros no correr, y dijo, todo era un acto de provocación.En una entrevista con Once Noticias en 2018, el exlíder del 68 aseveró que los responsables de la represión contra los jóvenes y no él.Tras el movimiento estudiantil, Sócrates Campos Lemus estuvo preso durante dos años y ocho meses en la antigua cárcel de Lecumberri, en la capital mexicana.

alberto.r Gustavo Diaz Ordas agente de la CIA, y si en su momento en 1968 se hablo de la traicion deSocrates Campos Lemus, hoy Amlo propone america para los paises americanos, y hace un buen gobierno el esperado desde 1968, espero que se rodee del mejor equipo para ello y logre mas democracia y la conversion de los Mexicanos en personas cuestionadoras, para que el pais prospere 1

alberto.r Los que estudiabamos en escuelas superiores del Poli Vimos como el pueblo participo en grandes protesdstas, que Diaz Ordaz reprimio y como la CIA le ofrecioa al general Barragan darle golpe d estado Barragan no no triciono y Gustavo Diaz murio solo y abandonado y deprimido 0

