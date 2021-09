https://mundo.sputniknews.com/20210923/mas-de-30-millones-de-personas-perdieron-sus-hogares-en-2020-por-el-cambio-climatico-1116358027.html

Más de 30 millones de personas perdieron sus hogares en 2020 por el cambio climático

ONU (Sputnik) — Los desastres producidos por el cambio climático hicieron que más de 30 millones de personas en el mundo tuvieron que abandonar sus hogares en... 23.09.2021, Sputnik Mundo

"El año pasado más de 30 millones de personas se convirtieron en desplazados debido a las catástrofes relacionadas con el clima", dijo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.El secretario de la ONU llamó también a los países desarrollados a cumplir su promesa de destinar 100.000 millones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático. El cambio climático amenaza la superviviencia de la humanidad, planteó el canciller mexicano Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el asiento no permanente que corresponde a América Latina y el Caribe.El jefe de la diplomacia mexicana hizo ese planteamiento en forma presencial durante el debate abierto sobre el tema "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: clima y seguridad", que desarrolla el Consejo de en la sede de la ONU.El jefe de la diplomacia mexicana hizo ese planteamiento en forma presencial durante el debate abierto sobre el tema "Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: clima y seguridad", que desarrolla el Consejo de en la sede de la ONU.Ebrard indicó que resulta "irrefutable" que los efectos del cambio climático "pueden y están exacerbando conflictos ya existentes, como se observa en regiones como el Sahel o el Cuerno de África, y que está provocando impactos muy severos en un gran número de países".El diplomático fundamentó su exposición en el "contundente" informe de 2021 presentado el 9 de agosto pasado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, elaborado por 234 autores con miles de evidencias científicas.Reseñó que los escenarios proyectados en el informe implican cambios significativos en olas de calor, precipitación intensa, sequías y ciclones, entre otros, con graves consecuencias en la actividad humana.Nadie puede cuestionar razonablemente que el cambio climático amenaza la seguridad, y el informe de la ONU señala que los gobiernos de países están haciendo poco y "no estamos logrando los objetivos que nos hemos planteado", apuntó el canciller en su exposición ante el Consejo de Seguridad.El documento concluye que está en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar; y también que no se ha cumplido el compromiso por invertir y financiar hasta por 6.000 millones de dólares proyectos que pudiesen frenar esta tendencia, denunció Ebrard.

