https://mundo.sputniknews.com/20210923/mario-vargas-llosa-se-lanza-contra-las-mananeras-de-amlo-1116351009.html

Mario Vargas Llosa se lanza contra las mañaneras de AMLO

Mario Vargas Llosa se lanza contra las mañaneras de AMLO

El escritor peruano Mario Vargas Llosa criticó las conferencias matutinas que realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que con... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T13:21+0000

2021-09-23T13:21+0000

2021-09-23T13:43+0000

américa latina

política

mario vargas llosa

andrés manuel lópez obrador

libertad de expresión

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116351182_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_73b9f8a5904a9f650ad5cc4c2d1e55fd.jpg

El autor de La guerra del fin del mundo inauguró este 23 de septiembre el foro Los desafíos de la libertad de expresión, hoy organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional de la Libertad, y el cual tuvo como eje central la libertad de prensa en América Latina.En la conferencia de prensa posterior a su participación, el nobel de Literatura criticó a López Obrador por realizar las conferencias matutinas, específicamente la sección ¿Quién es quién?, en la cual se exponen noticias falsas y opiniones de comunicadores.Asimismo, el novelista consideró que Obrador lo ha referido de manera "muy negativa" cuando llega a mencionarlo en las conferencias, y resaltó que la libertad es fundamental para la democracia."Sin libertad de expresión no existe democracia, es una definición un poco general pero válida. Si hay libertad, hay democracia; no es suficiente, por supuesto, para que funcione una democracia, pero si no lo hay, no hay democracia, eso es absolutamente claro", declaró el articulista de El País durante su participación.De acuerdo con el presidente de México, Mario Vargas Llosa pertenece al grupo de intelectuales y escritores de ultraderecha que, junto con otras figuras como Enrique Krauze, se ven sus intereses afectados por las políticas de la 4T.Una de las declaraciones más polémicas que se ha dado entre el mandatario mexicano y el escritor peruano ocurrió el pasado 25 de junio, cuando López Obrador afirmó que era vergonzoso que Vargas Llosa criticara la victoria de Pedro Castillo, en Perú.Sin embargo, desde que inició el gobierno de la 4T han sido varios los intercambios que han tenido ambos personajes, al grado que hasta la académica y esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller ha intervenido en la polémica.

https://mundo.sputniknews.com/20210426/estos-son-los-intelectuales-que-apoyan-a-amlo-y-los-que-fueron-cooptados-con-contratos-y-becas-1111602388.html

Gloria Correa MarioVargasLlosa por eso TE AMOoooo💗👏👏👏 si a uno AMLO lo desespera, imágínese a MVLl; srMario pero es bueno recordarle que ese es OTRO dictador en potencia. Ese AMLO es 'desesperante' 0

1

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, mario vargas llosa, andrés manuel lópez obrador, libertad de expresión, méxico