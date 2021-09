https://mundo.sputniknews.com/20210923/los-argentinos-no-sabeis-vocalizar-twitter-estalla-contra-un-espanol-que-veia-la-serie-okupas-1116347432.html

"Los argentinos no sabéis vocalizar": Twitter estalla contra un español que veía la serie 'Okupas'

El comentario de un espectador de la aclamada ficción de Bruno Stagnaro ha desatado una ola de críticas en Argentina. Una producción que desde julio de 2021 se... 23.09.2021, Sputnik Mundo

La serie Okupas forma parte del patrimonio audiovisual de Argentina. La ficción de Bruno Stagnaro retrata la vida de un grupo de amigos unidos bajo el techo de una vivienda del barrio porteño de San Nicolás. En la calle, un Buenos Aires decadente, afectado por la crisis económica de finales de los años noventa. A través de 11 episodios, los personajes transitan por una vida marcada por las drogas, la delincuencia y la pobreza. Un viaje seguido por millones de argentinos y que captó la atención de la crítica.Más de 20 años después de su debut en la pequeña pantalla, Okupas se abre al público de todo el planeta. Netflix incluyó la serie en su catálogo el 20 de julio de 2021. Las aventuras de Ricardo (Rodrigo de la Serna), El Pollo (Diego Alonso), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri) volvían a estar de actualidad. Esta vez con 30 nuevas canciones, obra de Santiago Motorizado, vocalista de la banda Él Mató a un Policía Motorizado.Parece que el público ha respondido. Especialmente en España, donde la ficción parece haber calado. No obstante, entre los comentarios favorables resalta uno que nada tiene que ver con la trama. Ni con la estética. Tan siquiera con la interpretación de los actores. Sino con el acento. "Tengo que poner subtítulos en Okupas porque los argentinos no sabéis vocalizar y no se os entiende nada", escribió un usuario español en Twitter.Su publicación no ha pasado inadvertida. Centenares de personas han criticado sus palabras. Algunos en defensa de los diferentes dialectos que componen la lengua española. Otros directamente atacando a las variedades existentes en la península Ibérica.Hubo respuestas de todo tipo. Desde comparaciones con la Casa de Papel hasta referencias a la Guerra de la Independencia de Argentina, librada en 1810. Incluso, hubo tuiteros que se metieron con la forma en la que son adaptados los títulos de las películas extranjeras en España.Algún usuario más moderado contestó con una explicación. Por ejemplo, señalando que en Okupas se utilizan muchos términos y referencias culturales de la realidad socioeconómica que vertebra la serie. Concepto que algún espectador no ha llegado a comprender.

