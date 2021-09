https://mundo.sputniknews.com/20210923/llaman-a-transformar-modelo-caduco-de-atencion-medica-en-espana-desvelado-por-pandemia-1116364988.html

Llaman a transformar "modelo caduco" de atención médica en España desvelado por pandemia

Llaman a transformar "modelo caduco" de atención médica en España desvelado por pandemia

"Se impidió la comunicación con los centros de salud, no estaban preparados para tener comunicaciones vía Internet o telefonía inclusive, no había líneas de comunicación suficientes, no había infraestructuras informáticas adecuadas, no había ancho de banda suficiente, y tampoco había personal suficiente, y además al personal médico se le puso a hacer labores epidemiológicas rastreando, con lo cual no tenían tiempo tampoco para atender a enfermos, de manera que, tanto los enfermos, como los médicos, se quedaron frustrados por esto", indicó Para, vicepresidente de la Organización Española de Hospitales y Servicios de Salud y Secretario del Consejo de Gobierno de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud.El también presidente de la Fundación Bamberg, dedicada a la mejora del sistema sanitario, señaló que la pandemia también "ha puesto en evidencia" que no hay suficiente personal formado, ni tampoco infraestructuras para "poner en marcha" lo que es la telemedicina, una excelente herramienta, "no solamente en la relación médico-paciente, sino entre médico y médico"."Otro tema importante", según el experto, es la necesidad de cambiar una situación en la que "la inmensa mayoría de las terapias lo que hacen es trabajar para paliar los efectos de una enfermedad en los diferentes órganos, pero no trabajar en el origen de las enfermedades"."Otro tema que también se ha puesto de manifiesto es la necesidad de poder adecuar y transformar los espacios hospitalarios conforme a las necesidades que se puedan tener ante una crisis, ante una catástrofe, una epidemia como la del COVID-19 o cualquier otro tipo de situación de salud pública a fin de hacer frente a una crisis motivada por una afluencia grande hacia los hospitales de pacientes", apuntó el especialista."Todo esto sí que es una ocasión que tenemos que aprovechar para hacer un cambio, tanto en el modelo, como en la configuración de los hospitales y de los centros de salud", enfatizó Para.

