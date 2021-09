https://mundo.sputniknews.com/20210923/lavarla-o-no-lavarla-esta-es-la-forma-correcta-de-manipular-la-carne-cruda--1116346665.html

¿Lavarla o no lavarla? Esta es la forma correcta de manipular la carne cruda

¿Lavarla o no lavarla? Esta es la forma correcta de manipular la carne cruda

No hay nada mejor que la limpieza y esto se aplica también a la hora de cocinar. Sin embargo, cuando se manipulan carnes existe el riesgo de que se propaguen... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T11:24+0000

2021-09-23T11:24+0000

2021-09-23T11:24+0000

estilo de vida

salud

carne

limpieza

alimentación

bacterias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1093785292_0:89:1921:1169_1920x0_80_0_0_cbdd21160bded4098d1cea1b967d7a89.jpg

Todo debe estar limpio y lavado, esta regla de oro se aplica a los utensilios, las tablas de cortar, las superficies sobre las que se han colocado estos productos e incluso las verduras, pero no a las carnes, según explica la nutricionista Anya Hill, citada por el portal medicforum.Según la especialista, lavar las carnes no es una buena idea porque aumenta el riesgo de propagar las bacterias por la cocina y el cuerpo de quien la cocina.Además, si la carne está envasada quiere decir que es segura y está lista para cocinar ya que las empresas que las envasan disponen de sistemas para evitar la proliferación de bacterias. También es importante cocinarla a una temperatura adecuada. Anya Hill recordó que el pollo debe cocinarse a una temperatura no menor a 74 °C, la ternera, el cerdo y el cordero a 63 °C y la carne picada a 71 °C.

https://mundo.sputniknews.com/20210915/cuatro-beneficios-de-incluir-la-carne-de-cerdo-en-tu-dieta--1116072471.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

salud, carne, limpieza, alimentación, bacterias