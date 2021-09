https://mundo.sputniknews.com/20210923/la-duma-califica-de-discriminacion-las-restricciones-de-la-delegacion-rusa-en-la-pace-1116363505.html

La Duma califica de discriminación las restricciones de la delegación rusa en la PACE

La Duma califica de discriminación las restricciones de la delegación rusa en la PACE

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de restringir la movilidad a la delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) es un acto de... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T17:42+0000

2021-09-23T17:42+0000

2021-09-23T17:42+0000

internacional

rusia

europa

duma estatal (rusia)

boguslaw pacek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/106791/78/1067917811_0:59:3888:2246_1920x0_80_0_0_ed04e9654ec804a35a457defe7a21eda.jpg

La delegación de Rusia tendría que seguir restricciones de movilidad en Estrasburgo, debido a que la vacuna anticovid rusa Sputnik V con la que fueron inmunizados sus integrantes, no está reconocida en la Unión Europea.El político aseguró que tal decisión de la Unión Europea "no se quedará sin reacción".El presidente de la Duma de Estado, Viacheslav Volodin, considera que la delegación rusa no debería participar en las sesiones de la PACE debido a las restricciones."Rusia respeta las normas y paga por su participación en la PACE más que otros. La discriminación hacia nuestros parlamentarios es inadmisible. Por eso, lo correcto sería no participar en la reunión de la PACE", escribió Volodin en Telegram.El presidente de la Cámara Baja del Parlamento tachó las restricciones de movilidad de una violación de los derechos de la delegación y de todos los ciudadanos de Rusia.Mientras tanto, una fuente del Parlamento informó a Sputnik que la delegación decidió participar telemáticamente en el periodo de sesiones de la PACE que dará comienzo el próximo lunes.

https://mundo.sputniknews.com/20210920/delegacion-de-la-pace-tilda-de-buena-cooperacion-con-autoridades-rusas-en-los-comicios-1116250421.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, duma estatal (rusia), boguslaw pacek