L-Gante lanza su marca de vino mendocino al mercado

El cantante argentino de cumbia L-Gante aprovechó presentaciones en la provincia de Mendoza (oeste) para lanzar su malbec llamado Tinty 420. 23.09.2021, Sputnik Mundo

A días de haber sido padre de su primera hija, Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, no se da descanso. El joven cantante, furor en Spotify y Youtube, continúa apostando a su crecimiento, en este caso no de su vertiginosa carrera musical, sino poniendo el foco en la comercialización de la bebida alcohólica.L-Gante actuó el 22 de septiembre en el complejo cervecero 23 Ríos, en el Gran Mendoza. El músico aprovechó la oportunidad y presentó durante el show su vino Tinty 420, producido en el Valle de Uco.También lo promocionó en su Instagram, donde la publicación alcanzó ya más de 25.000 likes y generó un montón de comentarios alentadores.Uno de los comentarios fue por parte de una de las hijas del ídolo del fútbol argentino Diego Maradona, Jana Maradona, quien le pidió una botella. Además, la publicación tuvo reacciones como la del cantante Sebastián Yatra, quien le dió like."Es un vino joven y fresco. Un malbec del Valle de Uco y 100% mendocino”, comentaron sus creadores en la presentación, según recoge La voz.Los interesados en adquirir la bebida deberán solicitarla a través de un correo electrónico que difundió el cantante en sus redes.Argentina ocupa el primer puesto dentro de los países destacados por la excelencia de sus vinos, particularmente los provenientes de Mendoza encabezan el ranking mundial del World’s Best Vineyards.

