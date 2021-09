https://mundo.sputniknews.com/20210923/fin-de-la-republica-de-chile-1116373768.html

¿Fin de la República de Chile?

¿Fin de la República de Chile?

La Convención Constituyente de Chile continúa definiendo sus reglamentos internos, que sentarán las bases para la futura discusión constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política.El pleno aprobó por quórum simple las cuatro propuestas de reglamentos que surgieron desde las comisiones provisorias: Reglamento general; Participación Popular; Ética; y Participación y consulta indígena.Este jueves 23 de septiembre se dio inicio a la votación de las 1.128 enmiendas hechas por los diferentes constituyentes sobre las cuatro propuestas de normativa interna aceptadas por el hemiciclo, tras el cumplimiento del plazo de 48 horas para presentar indicaciones a los textos reglamentarios.En el inicio de la votación de la propuesta de reglamento de la instancia, se estableció el carácter de rotativo de la mesa directiva de la Convención Constitucional, transcurridos seis meses, tras la aprobación del artículo 40 del reglamento.República, pero 'con apellido'Posteriormente, se rechazó la indicación de los convencionales derechistas agrupados en el pacto Vamos por Chile que buscaban reincorporar el concepto de "República de Chile" en los artículos 1 y 2 del texto de reglamento.La polémica no se suscita a la pérdida del espíritu de república, como el opuesto al poder monárquico, lo que ciertamente no ocurrirá, sino en la especulación sobre el carácter plurinacional que tendrá la República de Chile tras el debate constitucional.“Pero no señores, no confundamos a la ciudadanía, no desinformemos. República somos y seguiremos siendo”, dijo Claudio Gómez, constituyente del Partido Socialista por el Distrito 6 (Región de Valparaíso)."El debate de si es República o no es República es algo temprano de debatir. Porque eso se va a discutir en el contenido de la Constitución. Hoy estamos hablando del reglamento. Es una discusión temprana e innecesaria", sostuvo el constituyente por escaños reservados para pueblos originarios (Regiones de la Araucanía y Bío-Bío), Adolfo Millabur Ñancuil, perteneciente a la etnia mapuche-lafkenche."Yo creo que, seguramente, República se va a mantener como contenido de la Constitución, pero con apellido. Lo más probable es que va a ser plurinacional, democrática, descentralizada, que son conceptos que vamos a discutir en el contenido de la Constitución", puntualizó Millabur.

