El Kremlin deplora la negativa de 8 países a ratificar tratado sobre ensayos nucleares

"Para la fecha el documento fue firmado por 185 países y ratificado por 170 de ellos, pero, lamentablemente no entró en vigor… Lo impide hacer la postura de ocho Estados, que se niegan a ratificar el Tratado y cuya ratificación es obligatoria para que entre en vigor. Evidentemente esta situación no contribuye a la no proliferación y al desarme nuclear", señala la nota.