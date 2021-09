https://mundo.sputniknews.com/20210923/conociendo-rusia-el-proyecto-del-ruso-argentino-que-causa-furor-1116337630.html

Conociendo Rusia: el proyecto del 'Ruso' argentino que causa furor

El proyecto solista del músico argentino Mateo Sujatovich, apodado 'el Ruso', es furor en Argentina y Uruguay. A pocos años del lanzamiento de su primer disco... 23.09.2021, Sputnik Mundo

A simple vista parece que se tratara de una banda, pero no lo es. Conociendo Rusia es el proyecto solista de Mateo Sujatovich, un argentino que en algún momento supo soñar con jugar en las grandes ligas del fútbol, específicamente en el Real Madrid, pero la música y la guitarra tuvieron mayor peso dentro de sus pasiones.Sujatovich lanzó el disco Conociendo Rusia en 2018, que lo llevó rápidamente al éxito y desde ese momento no dejó de ascender en su carrera. 2019 también fue un año de aciertos para la revelación musical con su segundo disco Cabildo y Juramento, en honor a una esquina de Buenos Aires, donde pasó buenos momentos de su adolescencia.En 2020, el cantante fue nominado a los Grammys Latinos y a los Premios Gardel en varias categoría por la canción "Quiero que me llames", de su segundo disco.Sujatovich no solo ha conquistado corazones en su tierra, sino que recientemente se ha dado a conocer en España, México y Uruguay.Por qué Conociendo RusiaEn entrevista con Sputnik, Sujatovich se refirió a la elección del nombre de su proyecto: "El nombre Conociendo Rusia viene un poco de un juego de palabras porque a mí desde hace muchos años que me dicen el Ruso, mi apellido es Sujatovich, es un apellido que tiene origen ruso".El artista explicó que a pesar de que no sea "un linaje que tenga muy presente" porque no tiene familia en Rusia, en Buenos Aires siempre lo apodaron en referencia a sus orígenes.Sujatovich lamenta desconocer cómo fue la llegada de sus ascendientes a la Argentina. Dijo que en su momento optó por buscar información, pero no obtuvo resultados.También decidió informarse sobre el país como inspiración: "Nunca fui a Rusia, no sé hablar el idioma, me encantaría igual. Cuando empecé con el proyecto me puse a investigar cosas y me junté con un amigo, me mostró algunas pelis, muchas imágenes. Jugué mucho con el clima estético de Rusia por un momento, pero fue algo que quedó más en la historia del primer disco que en la continuidad del proyecto".El nombre de su banda solista poco tiene que ver con el país eslavo oriental y mayoritariamente hace honor a recuerdos de Argentina, es así que Conociendo Rusia ya irrumpe y desconcierta.Lo mismo sucede con el género de su música. A Sujatovich no le agrada encasillarse: "No soy mucho de autodefinirme", dijo, a pesar de que manifestó ser "bastante clásico"."Me encanta el rock nacional argentino, pero la verdad es que siempre he escuchado mucha musica, a los músicos de aquí [Uruguay] por supuesto, soy superfan del negro [Rubén] Rada, [Hugo] Fattoruso a full, también he escuchado mucha bossa nova, mucho jazz, así que me fui nutriendo un poco de todo desde chico".El arte, los genes y los apoyosSu familia es "un ejército de músicos", dijo el cantante en tono gracioso. Su padre, Leo Sujatovich, fue tecladista en la banda Spinetta Jade, liderada por el argentino Luis Alberto Spinetta (1950-2012).Al mismo tiempo, su hermana, Luna Sujatovich es cantante, compositora y pianista y compartió con Mateo algún proyecto musical.La abuela del artista era docente de piano, al igual que su bisabuela, y Sujatovich tiene primos y tíos que trabajan en el campo artístico.Su música despertó el interés de reconocidos cantautores, como Fito Páez, a quien Sujatovich conocía de trabajos anteriores, y con el que grabó "Tu encanto".El éxito más allá de las fronterasDurante agosto y septiembre Conociendo Rusia realizó seis presentaciones en la capital uruguaya. Las primeras cuatro funciones se agotaron en menos de 48 horas."Fue una supersorpresa, obviamente veníamos con una linda expectativa de poder hacer unos buenos pares de shows, pero el recibimiento fue impresionante y se nota en cada show. Lo estoy disfrutando mucho y la gente se nota que se sabe las canciones, que lleva el proyecto a la casa, que lo escucha, es muy lindo", dijo sobre el éxito que tuvo en Montevideo.En noviembre el cantante brindará cuatro funciones en el teatro argentino Grand Rex, instancias que debieron reprogramar en varias oportunidades debido a la pandemia.

