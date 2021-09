https://mundo.sputniknews.com/20210923/casinos-reabren-en-venezuela-tras-10-anos-y-ciudadanos-temen-focos-de-contagio-de-covid-19-1116340681.html

Casinos reabren en Venezuela tras 10 años y ciudadanos temen focos de contagio de COVID-19

Casinos reabren en Venezuela tras 10 años y ciudadanos temen focos de contagio de COVID-19

CARACAS (Sputnik) — Los casinos vuelven a tener permiso de abrir en Venezuela, después de una década de la orden de cierre emitida por el expresidente Hugo... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T01:46+0000

2021-09-23T01:46+0000

2021-09-23T01:46+0000

américa latina

venezuela

casinos

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107043/84/1070438417_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_970e36d26a18c7d998cc96f9bbd95bba.jpg

Hace un año, abrió el primer casino en el parque Waraira Repano, una montaña que rodea Caracas por el norte, específicamente en el hotel Humboldt, un icónico complejo turístico construido en la década de los cincuenta y recuperado hace dos años.Sin embargo, este mes el Gobierno autorizó la apertura de 30 casinos en varios estados del país, cinco de ellos en la capital.Para Leyda Zamora de 58 años, residente de Caracas, la apertura de los casinos es "interesante", aunque cree que debería hacerse cuando la mayoría de la población esté vacunada."Es interesante, aunque de verdad que por ahora no me parece conveniente, porque no estamos totalmente vacunados, y me imagino la gente inconsciente en esos casinos (…) Si no hubiese COVID-19 me parece muy bien, porque son una distracción para quienes le gusta", agregó.A juicio del Ricardo Sanoja, profesor universitario de 42 años, la apertura de los casinos forma parte de la diversificación de la economía de Venezuela, en medio del bloqueo de Estados Unidos.En base a la legislación vigente, los casinos deben estar ubicados en zonas declaradas turísticas y aptas para su funcionamiento.El Directorio de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), regulador del juego en Venezuela, publicó el pasado 6 de septiembre las reglas para que los operadores con licencia puedan implementar sistemas de control para la interconexión en tiempo real.Además, indicó que quienes posean la licencia deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

https://mundo.sputniknews.com/20210923/maduro-evalua-flexibilizar-cuarentena-en-noviembre-y-diciembre-para-reactivar-economia-1116340023.html

https://mundo.sputniknews.com/20210915/venezuela-rastrea-el-covid-19-con-el-monitoreo-de-aguas-cloacales-1116098671.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, casinos, pandemia de coronavirus