https://mundo.sputniknews.com/20210923/casa-blanca-dice-que-su-enviado-para-haiti-tuvo-oportunidades-para-plantear-preocupaciones-1116362881.html

Casa Blanca afirma que su enviado para Haití tuvo oportunidades para plantear preocupaciones

Casa Blanca afirma que su enviado para Haití tuvo oportunidades para plantear preocupaciones

WASHINGTON (Sputnik) — El enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, que dimitió el miércoles, tuvo múltiples oportunidades de expresar su... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T17:21+0000

2021-09-23T17:21+0000

2021-09-23T17:36+0000

américa latina

eeuu

haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107126/59/1071265951_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_76407527453fdae5aa40ce542bbfae1e.jpg

"El enviado especial Foote tuvo amplias oportunidades de plantear sus preocupaciones sobre la migración durante su mandato, no lo hizo ni una sola vez", dijo Psaki en una rueda de prensa.En su carta de renuncia, Foote señala que la decisión es en protesta por la deportación de miles de haitianos detenidos en la frontera de Estados Unidos con México y para que no se le asociara a esa decisión "inhumana y contraproducente".También dijo que la política de Washington hacia Haití sigue siendo "profundamente defectuosa" y que sus recomendaciones para mejorarla fueron ignoradas o desestimadas.Este jueves, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que Foote caracterizó erróneamente las circunstancias de su renuncia y coincidió con Psaki en que no aprovechó las oportunidades para plantear sus inquietudes.El portavoz añadió que hubo muchas discusiones sobre Haití en las que todas las propuestas, incluidas las aportadas por Foote, se consideraron plenamente "en un proceso político riguroso y transparente".En ese sentido, detalló que algunas de esas propuestas fueron rechazadas porque se determinó que eran "perjudiciales" para el compromiso de Estados Unidos con la promoción de la democracia en Haití."Que diga (Foote) que sus propuestas fueron ignoradas es simplemente falso", añadió.Más temprano este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en una declaración a Sputnik que está trabajando para identificar formas de proporcionar una asistencia más completa a los migrantes haitianos tras la renuncia de Foote.Uso de caballos para atrapar migrantesEl secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó a los líderes de derechos civiles que los agentes fronterizos ya no usarán caballos para detener a los migrantes irregulares en la frontera, como sucedió con los refugiados haitianos, dijo Psaki.Las imágenes que emergen de la frontera mostraban a agentes fronterizos a caballo acosando a los migrantes que se habían acumulado en la ciudad fronteriza de Texas (sur), lo que provocó una condena generalizada de grupos de derechos humanos.El enviado especial estadounidense para Haití, Daniel Foote, renunció el miércoles en protesta por la deportación de miles de haitianos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, según su carta de renuncia, difundida este jueves en las redes sociales."No seré asociado con la inhumana y contraproducente decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos a Haití, un país donde las autoridades estadounidenses están confinadas en recintos seguros debido al peligro que representan las bandas armadas en el control de la vida diaria", dice Foote en el texto.Este jueves, Psaki afirmó que Foote tuvo múltiples oportunidades de expresar su preocupación por la situación de los migrantes haitianos en la frontera con México.Desde el domingo iniciaron las deportaciones masivas de los miles de ciudadanos de Haití que acampaban bajo el río Grande, que divide a México de Estados Unidos.Posible cierre del gobiernoLa administración de Joe Biden está trabajando para prevenir un posible cierre del gobierno y mitigar sus impactos en medio del problema urgente del límite de la deuda federal, afirmó Psaki.

https://mundo.sputniknews.com/20210922/activistas-de-ddhh-afirman-que-la-politica-migratoria-de-eeuu-se-basa-en-el-racismo-1116322122.html

eeuu

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, haití