https://mundo.sputniknews.com/20210923/amlo-se-pronuncia-sobre-la-intencion-del-reino-unido-de-unirse-al-t-mec-1116359820.html

AMLO se pronuncia sobre la intención del Reino Unido de unirse al T-MEC

AMLO se pronuncia sobre la intención del Reino Unido de unirse al T-MEC

La intención del Reino Unido de unirse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) deberá analizarse por todos los miembros del dicho acuerdo... 23.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-23T16:45+0000

2021-09-23T16:45+0000

2021-09-23T16:45+0000

américa latina

méxico

canadá

reino unido

acuerdo

estados unidos

t-mec

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116360267_0:78:1502:923_1920x0_80_0_0_0bc4477361c718a7b35e3075bc1a0d5a.jpg

"Existe la información de que busca pertenecer al tratado que nosotros tenemos en América del Norte, esto hay que verlo con todos los actores, no podemos adelantarnos. Yo soy partidario de que se mantenga este acuerdo, creo que fue un logro importantísimo el que se haya convencido a quienes no querían que se ratificara", sostuvo durante su conferencia matutina de este 23 de septiembre.Sin embargo, sostuvo que el asunto debe analizarse por los tres países que incorporan el acuerdo.Además, destacó que si la nación europea quiere establecer vínculos con naciones del continente americano, los países que lo integran deberían llevar a cabo una integración económica.Resaltó que su optimismo económico para el país se basa en el T-MEC porque atrae inversiones, genera empleos e impulsa un mercado."Si me preguntan en qué basa su optimismo económico, además desde luego de la disciplina y la honestidad y el manejo de las finanzas, les diría: en el tratado, porque eso atrae inversiones y empresas se generan empleos, y tenemos un mercado seguro para la venta de mercancías y México tienen ya una importancia en la industria automotriz, autopartes, muy destacada, entonces hay un crecimiento permanente", remarcó.Reunión entre Boris Johnson y Joe BidenBoris Johnson, primer ministro de Reino Unido, se reunió el pasado 21 de septiembre con el presidente de EEUU, Joe Biden en la Casa Blanca. Medios nacionales e internacionales reportaron ese mismo día que la nación europea estaría buscando integrarse al T-MEC después de que Biden le dejara claro que no estaba entre sus prioridades tener un acuerdo bilateral con su gobierno.

https://mundo.sputniknews.com/20210922/reino-unido-busca-sumarse-al-t-mec-1116315494.html

méxico

canadá

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, canadá, reino unido, acuerdo, estados unidos, t-mec