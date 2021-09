https://mundo.sputniknews.com/20210922/venezuela-denuncia-que-el-ataque-contra-el-banco-estatal-se-origino-en-eeuu-1116321852.html

Venezuela denuncia que el ataque contra el Banco Estatal se originó en EEUU

CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que el ataque contra el sistema del estatal Banco de Venezuela, que dejó fuera de... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"Este mecanismo se vio perturbado el 15 de septiembre cuando el sistema informático del Banco de Venezuela empezó a registrar una serie de ataques, el último de ellos señalado en rojo por la intensidad del ataque que se estaba dando y buscaba degradar el funcionamiento natural del sistema del banco, atacar el cerebro del banco, el origen que deja la huella es Estados Unidos, desde ahí se da el ataque", expresó Rodríguez en rueda de prensa.Rodríguez indicó que los días 15 de cada mes gran parte de los trabajadores venezolanos reciben el pago de su quincena a través del Banco de Venezuela, considerado la principal entidad bancaria del país.Este ataque afectó las actividades de los usuarios de la entidad, quienes se vieron imposibilitados de hacer uso de los servicios, realizar operaciones y disponer de los recursos en sus cuentas.La vicepresidenta manifestó que la suspensión de servicios de este banco se dio para garantizar la información en conjunto, y que no se pudieran robar la data.Rodríguez informó que el Ejecutivo conformó una comisión de alto nivel tecnológico para blindar el sistema del banco."Esto es apenas una parte de la investigación, hay pruebas que no estamos presentando ante la opinión pública para no perturbar el proceso, pero en los próximos días las mostraremos", acotó.El presidente Nicolás Maduro denunció el 21 de septiembre que se ha registrado un incremento de ataques contra los servicios públicos del país, los cuales dijo se producen ante la cercanía de las elecciones regionales y municipales, así como en el marco del desarrollo de la mesa de diálogo entre su Gobierno y la oposición en México.

