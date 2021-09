https://mundo.sputniknews.com/20210922/una-carrera-contra-la-lava-los-vecinos-de-la-palma-luchan-por-salvar-sus-pertenencias-1116320903.html

Una carrera contra la lava: los vecinos de La Palma luchan por salvar sus pertenencias

MADRID (Sputnik) — Los vecinos de la isla de La Palma, en el archipiélago Canario, son testigos desde el pasado domingo de cómo la lava desciende desde la zona... 22.09.2021, Sputnik Mundo

Más de 6.000 personas han sido evacuadas de sus casas, y ahora muchas de ellas intentan que se les deje volver para recoger sus enseres antes de que las lenguas de lava cierren todos los caminos.Ella, de nombre Cathaysa, lamenta que solo pudo coger una maleta, por lo que muchos objetos de valor (tanto económico como sentimental) se quedaron atrás. Además, la pareja solo cuenta con un par de mudas mientras se alojan en la casa de su suegra, cuya familia ha sufrido importantes pérdidas a causa del volcán.Según cuentan, una de sus tías vivía junto a toda su familia en cinco casas adyacentes que quedaron completamente sepultadas por la lava.El camino de la lavaLas últimas estimaciones en base a las imágenes tomadas por satélite muestran que las lenguas de lava incandescente —que en algunos sitios llegan a 15 metros de altura— ya cubren una extensión de 154 hectáreas. Su avance es constante, pero lento, por lo que en algunas ocasiones las autoridades permiten la vuelta de los vecinos a sus casas por cortos periodos de tiempo.Así lo constatan Pedro y Gilberto, dos voluntarios que recorren la zona con una furgoneta para ayudar a los evacuados a recoger sus cosas. Según cuentan, están realizando estas tareas con el apoyo de la Guardia Civil, que cuando permite a los vecinos de una zona volver a sus casas, solo les otorga diez minutos para recoger el mayor número de cosas posibles. Incertidumbre sobre el regresoMuchos de estos vecinos saben que su casa no se encuentra en el camino que seguirá la lava, pero aun así son conscientes de que la zona quedará devastada, por lo que no saben cuándo tendrán la ocasión de volver.Es el caso de Birgitt, una mujer alemana que se dedica a cuidar una casa en la isla. En el momento de la evacuación no era consciente de cuánto tiempo estaría fuera de casa, y ahora le gustaría tener la oportunidad de volver. Por el momento, Birgitt se aloja en un terreno privado, donde duerme en el suelo "como si fuera un camping", aunque confiesa que "está bien si no es para mucho tiempo", porque "es muy primitivo".La incertidumbre es una constante ahora mismo para los habitantes de la isla. Este miércoles los expertos del Instituto Volcanológico de Islas Canarias (Involcan) ofrecieron su primera estimación de cuanto puede durar la erupción: entre 24 y 84 días, un margen demasiado amplio como para empezar a vislumbrar el fin de la emergencia.

