Un hombre se prende fuego frente al edificio de la Presidencia uruguaya

MONTEVIDEO (Sputnik) — Un hombre terminó con el 80% de su cuerpo quemado luego de prenderse fuego a lo bonzo frente a la Torre Ejecutiva de la presidencia... 22.09.2021

"Un hombre se incendió en Plaza Independencia", tuiteó Benítez junto a un relato de los hechos.Según el bombero, cerca de las 10:30 de este 22 de septiembre (13:30 GMT), un hombre de 32 años se prendió fuego en la Plaza Independencia, justo frente a la sede del Ejecutivo uruguayo, en el centro de la capital Montevideo (sur), luego de rociarse con un líquido.Segundos después, personal policial y de bomberos que asisten en el edificio presidencial siguieron al hombre que en ese momento corría por el lugar e intentaron apagar el fuego con extintores.Una vez apagado, la persona fue trasladada en una ambulancia de los bomberos al estatal Hospital de Clínicas, desde donde fue derivado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) por el estado de sus lesiones.Allí se encuentra internado en grave estado y con el 80% de su cuerpo quemado, mientras la policía investiga las causas que lo llevaron a hacerlo.Según consigna el informativo Subrayado, en el lugar quedaron sus pertenencias, una valija con instrumentos de trabajo y un bidón.

