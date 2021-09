https://mundo.sputniknews.com/20210922/tumin-la-moneda-de-los-mexicanos-que-promueve-el-trueque-y-critica-el-capital-1116310377.html

Túmin, la 'moneda de los mexicanos' que promueve el trueque y critica el capital

El túmin —palabra en totonaco que significa dinero— fue creado en 2010 en el municipio de Espinal, Veracruz, por un grupo de personas que buscaban incentivar la economía local y facilitar el acceso de productos básicos a personas de escasos recursos. La idea, además, se inspiró en otros modelos como el utilizado por Luis Lopezllera, creador de la moneda comunitaria tláloc, usada en la Ciudad de México.Para obtenerlo, es necesario un grupo de 50 personas que se conviertan en socios para poder acceder, de manera gratuita, a cierta cantidad de túmins; estos se pueden canjear por productos en locales que usan esta moneda o se puede acordar un pago mezclado con pesos mexicanos, es decir, 80% o 90% del precio total en pesos mexicanos y el resto en túmins.A pesar de que no es reconocido como una moneda oficial por autoridades bancarias, su uso se ha extendido a varios municipios de Puebla y Veracruz donde hay negocios que operan casi en su totalidad con este dinero comunitario. Existen sedes de socios en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tepoztlán y la Ciudad de México.Una crítica al capitalEn entrevista para Sputnik Mundo, Marco Turra, un investigador y promotor del túmin, la define como "la moneda de los mexicanos, sin intereses, que se distribuye gratuitamente" y que funciona como crítica al capital, pues las monedas nacionales se crean "endeudando al pueblo" y a partir de préstamos de los bancos centrales a gobiernos.Turra explica que mientras el capital actual genera intereses y se ve afectado por la inflación, el túmin escapa de estos fenómenos pues su valor equivale a un "minuto de tiempo". Además, establece que "moneda y trueque no son contradictorios".Contrario a lo que podría pensarse, este tipo de dinero comunitario se usa ampliamente en diversas partes del mundo y desde hace más de 40 años, aunque su uso a veces es poco conocido.De acuerdo con la tesis para obtener el grado de doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), de la investigadora María Eugenia Santana, Michel Liton fue pionero del dinero alternativo en la era moderna con la creación de los LETS, en Canadá, en 1982, y la popularidad de estas monedas creció tanto que para los 90 ya existía la Red Global del Trueque, que conjuga a varios Clubes de Trueque en Argentina.Resistencia al truequeSin embargo, pese a su extensión —el investigador recuerda que en 2009 él tenía contabilizados más de 6.000 monedas comunitarias—, este tipo de efectivo no es popular porque genera miedo e incertidumbre ante el vacío legal que existe sobre su uso."El mismo fundador de túmin lo hizo para el bicentenario (de la Independencia de México) y se atrevieron hacer su propio dinero para ir en contra de la ley. Hay muchas experiencias que están escondidas", afirmó Turra.De hecho, la extinta Procuraduría General de la República, por solicitud del Banco de México, inició una demanda en 2010 por falsificación y violaciones al derecho de autor; no obstante, la querella no prosperó y el uso se extendió en al menos 20 estados de México y con más de 2.200 socios (aunque la cifra podría ser mayor ya que las monedas pueden ser usadas por cualquier portador). Se usa en billetes con cuatro denominaciones de túmin: de 1, 5, 10 y 20.Ante el avance del dinero electrónico, Turra sostiene que el túmin se extenderá pues su fuerza "fue haber construido un tejido social" que privilegia el trueque y los créditos sin intereses.Asimismo, añadió que "hay que concentrarnos para que México salga adelante de esta situación en alternativas a la moneda y cómo funciona el modelo, y vamos a darnos cuenta cómo México, pero sobre todo Oaxaca, es uno de los lugares más ricos del mundo que sólo necesita ponerse de acuerdo en qué otro objeto se puede utilizar como valor de cambio".De hecho, entre las propuestas de Turra está la creación de un túmin artístico que le devuelva el valor intrínseco al efectivo, "regresar al dinero mercancía, y cuál mejor mercancía que el arte, el arte de papel, que son los grabados".

