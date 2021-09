https://mundo.sputniknews.com/20210922/rusia-afirma-que-cumbre-de-miembros-de-consejo-de-seguridad-de-onu-sigue-siendo-pertinente-1116301538.html

Rusia afirma que cumbre de miembros de Consejo de Seguridad de ONU sigue siendo pertinente

Rusia afirma que cumbre de miembros de Consejo de Seguridad de ONU sigue siendo pertinente

ONU (Sputnik) — La idea de realizar una cumbre entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —China, Francia, Rusia, Reino Unido y... 22.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-22T01:51+0000

2021-09-22T01:51+0000

2021-09-22T01:51+0000

internacional

rusia

vasili nebenzia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/106966/85/1069668571_0:177:3500:2146_1920x0_80_0_0_5e106472ba12624d63550519116f7da6.jpg

El representante ruso explicó que la pandemia de covid-19 intervino en la preparación de dicha reunión."No obstante, cualquier dificultad organizativa puede superarse si existe voluntad política por parte de todos los participantes. Estamos convencidos de que dicha reunión debe celebrarse teniendo en cuenta la gravedad de los retos a los que se enfrenta la comunidad mundial y el papel especial de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", afirmó.Sanciones talibanesPor otro lado, Nebenzia se refirió al levantamiento de las sanciones impuestas a los talibanes (grupo prohibido en Rusia por terrorista) y dijo que no está en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que es un tema que debe ser considerado cuidadosamente.Sin embargo, añadió, no hay que precipitarse con decisiones sobre este asunto, ya que la situación debe ser estudiada cuidadosamente"Puedo decir que prácticamente todos los miembros del Consejo, y no sólo los cinco miembros permanentes, han hablado en repetidas ocasiones, durante sus intervenciones sobre el tema de Afganistán, del enfoque prudente hacia las nuevas autoridades afganas", concluyó.El martes, el portavoz de la ONU, Farhan Haq, informó que el secretario general del organismo, António Guterres, recibió una carta del ministro de Exteriores del movimiento Talibán solicitando participar de la 76 sesión de alto nivel de la Asamblea General.Más tarde, un alto funcionario del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, que integra el comité de credenciales de la ONU, dijo que llevará tiempo deliberar si estas se le otorgan a los representantes talibanes, y adelantó que es probable que no se resuelva esta semana.

https://mundo.sputniknews.com/20210611/brasil-eau-albania-ghana-y-gabon-integraran-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-en-2022-2023-1113141470.html

https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-secretario-general-de-la-onu-pide-excepciones-a-algunas-sanciones-contra-los-talibanes-1116151091.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, vasili nebenzia