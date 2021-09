https://mundo.sputniknews.com/20210922/que-pasa-con-evergrande-y-por-que-esta-al-borde-de-la-quiebra-1116301909.html

Qué pasa con Evergrande y por qué está al borde de la quiebra

Qué pasa con Evergrande y por qué está al borde de la quiebra

Los inversores huyen de Evergrande. Y es que la constructora inmobiliaria más grande de China tiene serios problemas de incumplimiento de su enorme deuda... 22.09.2021, Sputnik Mundo

La deuda total de Evergrande supera los 300.000 millones de dólares, lo que equivale el 2% del PIB de China. Algunos observadores temen que el colapso del gigante chino pueda desencadenar una crisis financiera similar a la que ocurrió hace 13 años en EEUU con la caída de Lehman Brothers.Los temores sobre el incumplimiento de la compañía fueron uno de los factores detrás de la caída en los mercados globales el lunes 20 de septiembre.Sputnik resume lo que está pasando.Qué pasa con EvergrandeChina Evergrande Group es un holding de inversión y uno de los principales jugadores en el mercado inmobiliario chino. Sus acciones han estado cayendo durante todo el 2021, acelerando esa dinámica negativa desde mediados de julio. En consecuencia, sus acciones han disminuido un 86%, desde los 17,26 dólares hongkoneses en su pico el 19 de enero, a tan solo 2,27 el 21 de septiembre.La situación se ha visto agravada con la caída del mercado inmobiliario en general. El 14 de septiembre, la compañía informó que sus ventas se redujeron un 88%.El pasado 20 de septiembre, Evergrande se desplomó un 10,63% en la Bolsa de Hong Kong, registrando su menor nivel de cotización en más de 11 años.Por qué Evergrande está al borde de la quiebraEl próximo jueves 23 de septiembre, Evergrande deberá pagar 83,5 millones de dólares en intereses (cupones) por sus bonos en dólares a cinco años con vencimiento en marzo del 2022. El segundo pago de 47,5 millones en bonos a siete años con vencimiento en 2024 tendrá que hacerse efectivo el 29 de septiembre.Todo esto en conjunto hace que la constructora se vea al borde de la quiebra. A pesar de las medidas de emergencia tomadas —la venta de activos y reestructuración de la deuda— no se espera que la situación mejore. El 7 de septiembre, la agencia internacional de calificación crediticia rebajó la valoración de Evergrande de CCC+ a CC, lo que significa una alta probabilidad de incumplimiento.Si la compañía no realiza los pagos en las fechas previstas, técnicamente, habrá un incumplimiento solo si la empresa no realiza el pago dentro de los próximos 30 días.Los crecientes temores sobre el incumplimiento de Evergrande fueron uno de los factores detrás de la corrección en los mercados mundiales el lunes 20 de septiembre. Durante la jornada, el índice Hang Seng en Hong Kong —donde comercializan las acciones de Evergrande— cayó hasta un 3,3% durante el día. Esto provocó un efecto dominó y descensos en los principales índices por todo el planeta.

