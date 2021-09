https://mundo.sputniknews.com/20210922/que-le-depara-el-futuro-al-principe-andres-tras-las-acusaciones-de-violacion-1116309077.html

¿Qué le depara el futuro al príncipe Andrés tras las acusaciones de violación?

Un acuerdo firmado en 2009 entre Giuffre y el ahora fallecido magnate Jeffrey Epstein desestimaría la demanda contra el príncipe, afirman los abogados del hijo tercero de Isabel II.Según la presunta víctima, ahora con 38 años, el miembro de la realeza británica fue "uno de los hombres poderosos a quien fue entregada" por Epstein para fines sexuales. Giuffre afirma, además, que Andrés estaba al tanto de que ella era víctima de tráfico sexual y exige el pago de una indemnización.Giuffre es una de las casi 30 mujeres que aseguran haber sido abusadas por Epstein, quien apareció muerto en la cárcel en agosto de 2019 a la espera del juicio. El multimillonario, quien enfrentaba un cargo de tráfico sexual de menores, era amigo personal del príncipe Andrés.Los abogados del duque de York creen que el acuerdo firmado entre Giuffre y Epstein invalida efectivamente cualquiera de las denuncias de abuso sexual de la mujer contra los socios potenciales de Epstein, incluido el príncipe Andrés, si su nombre es mencionado en el documento.Para Thomas Mace-Archer-Mills, fundador y director de la Sociedad Monárquica Británica, la apertura del controvertido documento podría ayudar a Andrés. Si el acuerdo no corroborara las afirmaciones de Giuffre de que fue obligada a tener relaciones sexuales con el duque repetidamente en la adolescencia, el príncipe, quien rechaza enérgicamente las acusaciones, lograría probar su inocencia.Richard Fitzwilliams, consultor de relaciones públicas, coincide que el acuerdo podría ayudar al duque a verse libre de las acusaciones que pesan en su contra.La apertura del acuerdo, por otro lado, vincularía para siempre al duque con las acciones condenables de Epstein y su supuesta red de tráfico sexual. Incluso si no lo encuentran culpable de las acusaciones, la opinión pública acerca de Andrés podría estar permanentemente afectada, considera el experto real.Loretta Preska, la jueza federal que preside el caso de Giuffre, dictaminó que el príncipe Andrés podría hacer la solicitud de apertura del acuerdo entre la supuesta víctima y Epstein si tiene "razones válidas" para ello, detalla The Guardian.

