"La situación es caótica": el rescate de los animales atrapados por la erupción de La Palma | Vídeo

Bomberos, policías, asociaciones y voluntarios se encargan de salvar a decenas de animales domésticos y de granja en la isla canaria.

Las personas huyen del avance de la colada volcánica originada en el volcán de Cumbre Vieja. Centenares de personas han perdido su vivienda y negocio a causa de la erupción. Sin embargo, no son los únicos que padecen la destructiva fuerza de la lava. Los animales también sufren los efectos de la catástrofe natural.Muchas mascotas y cabezas de ganado fueron dejados atrás en el proceso de evacuación de la población humana de las áreas afectadas de los municipios de El Paso, Tazacorte o Los Llanos de Aridane. Ahora, efectivos de la Guardia Civil y Bomberos desplegados en La Palma se afanan por localizar a los animales y salvarlos del camino de la lava hacia el mar.Los miembros de los cuerpos de seguridad inspeccionan las fincas y granjas del valle de Aridane en búsqueda de perros, gatos, cabras o vacas. Una vez hallados son trasladados en vehículo a un lugar seguro, fuera del alcance de la colada volcánica. Tareas en las que participan vecinos de la zona.Desde la erupción las asociaciones de animales acumulan días de trabajo frenético. El refugio de Barranco Seco, perteneciente a la Asociación de Animales de La Palma (Aanipal), es uno de los espacios a los que arriban los seres rescatados. Allí, los transportines se acumulan. El teléfono no deja de sonar en ningún momento. El ir y venir de los encargados de la organización es constante. El número de acciones supera ampliamente al de personas que las realizan.En varias ocasiones, los trabajadores de la asociación han laborado con la Guardia Civil en los actos de salvamento. El paso del material incandescente es lento, pero hay que vigilar constantemente que no cierre la carretera de salida. Además, hay que atrapar a los objetivos del rescate. "Aunque la lava estaba lejos, sí estás con los nervios porque los animales estaban sueltos, no se dejaban coger", relata Jiménez sobre su último trabajo de salvamento.Aanipal se centra principalmente en mascotas. Perros, gatos o pájaros son algunas de las especies que reciben en el refugio. Según el encargado de la asociación, existen recintos habilitados para los animales de granja. Las autoridades de La Palma han habilitado los recintos feriales de ganadería de El Paso y San Isidro, en Breña Alta. Incluso, hay particulares que han ofrecido sus terrenos para resguardar al ganado de la zona arrasada por la colada volcánica.La asociación también hace un llamamiento a la sociedad, ya que no tienen más espacio para albergar animales. Si algún voluntario puede acoger a animales domésticos o de granja, Aanipal indica que puede contactar con ellos a través de las redes sociales. A los dueños que no tengan opción de evacuar a sus mascotas o ganado y tampoco llevarlos a ningún refugio, explican que deben dejar las puertas y verjas de las fincas abiertas. Así, el animal podrá huir de la lava.

Un refugio recibe a los animales evacuados por la erupción en La Palma Algunos de los animales domésticos que se han podido evacuar de la erupción volcánica en La Palma están llegando a un refugio en Barranco Seca.

