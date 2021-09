https://mundo.sputniknews.com/20210922/la-dura-labor-de-los-100-exguerrilleros-que-buscan-a-los-miles-de-desaparecidos-en-colombia-1116332005.html

La dura labor de los 100 exguerrilleros que buscan a los miles de desaparecidos en Colombia

Una comisión de la extinta guerrilla de las FARC recorre varias zonas del país en busca de información de quienes nunca volvieron. Hasta el momento se han... 22.09.2021, Sputnik Mundo

Mireya Andrade entró a las FARC en 1989. Antes de eso, militó en la Unión Patriótica, movimiento político que fue víctima de exterminio al finalizar la década de los 80, y en su representación salió electa como concejal suplente en el municipio de Miranda, Cauca (suroccidente). Lo que siguió a esa jornada electoral, en 1988, fue la desaparición de su compañero de vida, quien había sido electo diputado.Su llegada a la guerrilla fue casi que una forma de proteger su vida y estando en las filas de la insurgencia también se enteró de que su hermana había desaparecido en medio de un combate. Desde entonces, no para de buscarla.Como en el caso de Mireya hay miles de familias colombianas que buscan a sus desaparecidos en un país con más de medio siglo en conflicto. Durante muchos años se han hecho intentos para tener información sobre quienes nunca regresaron y, en 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) señalaba que, entre 1970 y 2015, en el país latinoamericano habían desaparecido forzosamente 60.630. Para agosto de 2018, la cifra se estimaba en 80.000.Las cifras son exorbitantes, pero los esfuerzos por encontrarlos y entregar algún alivio a sus familias también son importantes. En esa tarea se embarcaron unos 100 exguerrilleros de la extinta guerrilla de las FARC, que, luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, crearon una comisión de búsqueda de desaparecidos.El trabajo se inició a mediados de 2017 y, hasta el día de hoy, esa comisión ha entregado 515 solicitudes de búsqueda ante la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Ese dato lo cuenta a Sputnik Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante sus años en la guerra como Mauricio Jaramillo o el Médico y quien actualmente representa a la exguerrilla en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.Para John León, miembro del equipo de la comisión de búsqueda desaparecidos, el trabajo que se desarrolla es novedoso porque se trata de firmantes de un acuerdo de paz que hacen sus labores de reincorporación buscando a estas personas.La información que entregan es el primer paso. Luego, entidades del Estado colombianos, como Medicina Legal, son las encargadas de excavar y, dado los casos, hacer las exhumaciones.La desaparición en carne propiaMireya es una de las muestras de que la búsqueda de los desaparecidos interesa en los más altos grados de mando que tuvo la guerrilla. Ella lideró varias unidades de la subversión en el occidente de Colombia, como el Frente 29 o el Frente 30, y trabajó en varias compañías guerrilleras del norte del Valle del Cauca, como la denominada Víctor Saavedra o la Alonso Cortés.Su labor en los procesos de búsqueda consiste en coordinar los equipos en esa misma zona del país, pero pone de presente que los riesgos que se corren en el terreno siguen estando en los límites de la muerte."Las condiciones son cambiantes. Hoy [21 de septiembre] hubo hostigamientos en Cajibío. La situación siempre es crítica y en un departamento como Nariño [fronterizo con Ecuador] se estima que hay entre 17 y 20 grupos armados ilegales", indica.De hecho, advierte que hay zonas en las que es imposible entrar y ya ha habido víctimas fatales. "Han matado a varios que trabajan con nosotros. Algunos se han tenido que desplazar de veredas a ciudades por las amenazas. No podemos visitar el centro del Valle del Cauca por los riesgos", señala la exguerrillera, y asegura que se difunden noticias falsas sobre su labor que los ponen en peligro: "Dicen abiertamente que nos pagan por cada muerto".Buscar en medio de las balasEl testimonio de Mireya Andrade lo apoya la voz de John León, quien también coincide en resaltar la imposibilidad de buscar a los desaparecidos en territorios en donde ni el Estado puede entrar."No hay garantías para movilizarse. Hace menos de 20 días, el esquema de seguridad del camarada Mauricio [el Médico] fue impactado con balas en medio de una misión humanitaria. De hecho, hay zonas en donde las FARC tuvieron presencia histórica, pero en donde no pueden estar los excombatientes", anota.Pero, por otra parte, critica al Gobierno del presidente Iván Duque y su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz. "Lo más difícil de buscar desaparecidos en Colombia es asistir a la implementación de un acuerdo con un Gobierno que ha hecho todo para obstaculizarla. Que a la fecha de hoy haya casi 300 firmantes asesinados genera toda la desconfianza", dice León.Los 100 exguerrilleros trabajan en la búsqueda de desaparecidos, sobre todo, en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Guaviare, Arauca, Caquetá Antioquia, Chocó y otras regiones más específicas, como en Magdalena Medio, el Catatumbo y el sur de Bolívar.En departamentos como Putumayo, el ingreso es cada vez más difícil. Es allí en donde entran a jugar un papel importante organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Desde lo que alguna vez fueron las FARC son cautelosos con los cálculos, pero esperan, en el corto plazo, aportar datos sobre unos 1.500 o 2.000 desaparecidos.

