Fiscales del equipo Lava Jato de Perú viajan a EEUU para diligencias reservadas

LIMA (Sputnik) — Los fiscales del equipo Lava Jato de Perú viajaron a Estados Unidos para realizar una serie de diligencias reservadas en la investigación que... 22.09.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

corrupción

operación lava jato

perú

"Se autoriza el viaje [a EEUU] en comisión de servicios para los fines expuestos en la parte considerativa [la investigación] de la presente resolución a los señores fiscales Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez", indica el Ministerio Público en una resolución.Rafael Vela es el coordinador del equipo fiscal y Domingo Pérez es el fiscal a cargo de los casos del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y la líder de Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori; ambos acusados del presunto delito de lavado de activos en el caso Lava Jato.Los fiscales estarán en EEUU hasta el 24 de septiembre, luego de lo cual tendrán que rendir cuentas de lo realizado al Ministerio Público de manera reservada.

