Evergrande: ¿piedra en el zapato para China o para el planeta entero?

La gigante de la promoción inmobiliaria hizo temblar las finanzas globales tras reconocer sus dificultades para saldar deudas por 305.000 millones de dólares.

Tras dos días de fuerte incertidumbre y caídas debido a la situación de la empresa china, el miércoles 23 los mercados financieros globales comenzaron su recuperación.Fue luego de que la compañía informara a la Bolsa de Shenzhen la negociación de un plan para abonar 232 millones de yuanes —35,9 millones de dólares— de un bono nacional con vencimiento el jueves 23, sobre el que incluso pagaría los intereses.Si bien Evergrande no aclaró qué haría con otro vencimiento del mismo día por 83 millones de dólares con acreedores internacionales, la noticia sobre la posibilidad de que salde parte de sus obligaciones llevó calma al sector.Según explicó a Sputnik el analista geopolítico español Aleix Amorós, la situación del conglomerado no es la primera que se da en el país asiático en los últimos años. Son varias las aseguradoras y gestoras inmobiliarias que se endeudaron muy por encima de su capacidad de pago, lo que llevó al Gobierno a iniciar medidas para endurecer el acceso al crédito.A pesar de la crítica situación, el impacto de Evergrande a nivel mundial no se prevé tan expansivo como lo fue la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008, lo que causó temor durante el pasado lunes 20. Para el analista y asesor externo de un fondo de inversión español, esto se debe no sólo a que la deuda de la empresa china es de la mitad del tamaño que la tenía el banco, sino porque esta no cuenta con la interrelación financiera que su endeudado predecesor."Es importante entender que, en el caso americano, el banco estaba sumamente interconectado con el resto de entidades financieras del planeta, por lo que rápidamente se propagó el impacto y hubo una crisis sistémica. En el caso de Evergrande, el grueso de los pasivos está en manos de bancos y entidades chinas, entonces a corto plazo cabría esperar un impacto pero sobre todo en el mercado doméstico", explicó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.

