El uso de mascarillas en espacios abiertos deja de ser obligatorio en Argentina

El uso de mascarillas en espacios abiertos deja de ser obligatorio en Argentina

Argentina anunció la flexibilización de medidas contingentes de la pandemia por coronavirus, como lo es el fin de la obligatoriedad del uso de tapabocas en...

américa latina

argentina

covid-19

mascarillas

vacunación contra el covid-19

La ministra de salud argentina, Carla Vizzotti, junto al nuevo Jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaron en conferencia de prensa, la flexibilización de un conjunto de medidas restrictivas durante la pandemia por coronavirus. Así, el uso de barbijos o tapabocas dejará de ser obligatorio en espacios abiertos de la vía pública en el país, siempre y cuando no existan aglomeraciones.La medida comenzará a regir a partir del próximo 1º de octubre en todo el territorio nacional, a excepción de las provincias de Río Negro (sur), Salta y Jujuy (norte), que decidieron no sumarse a la iniciativa federal y continuarán exigiendo el uso de tapabocas en áreas comunes abiertas.La flexibilización de la obligatoriedad en el uso de tapabocas y aforos de reuniones sociales se debe al descenso sostenido de casos de COVID-19 en las últimas semanas, junto al retraso del ingreso de la variante delta y el avance sostenido del plan de vacunación en el país, sostuvieron las autoridades argentinas.En los últimos 14 días la cantidad de casos de COVID-19 disminuyeron un 51% a nivel nacional y la cifra de fallecidos se redujo un 9%, según informó el Ministerio de Salud argentino.Lo anterior se suma al plan de reapertura de fronteras expuesto por el Gobierno federal argentino a partir del 1º de octubre.Una nueva polémicaLa medida no estuvo exenta de polémicas, ya que el ministro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró a medios argentinos que "todavía no es momento de quitar el barbijo".Quirós anticipó que esperarán hasta que el 70% de la población tenga completo su plan de vacunación, antes de elevar tal medida. Aunque reconoció que "el sentido de las medidas es el correcto", en Radio Con Vos de Argentina.Uso de mascarilla a nivel latinoamericanoLa medida ha sido cuestionada en sectores médicos y científicos, ya que a partir de ejemplos de otros países, como es el caso de Israel, que implementó similares medidas sobre las cuales tuvo que retroceder en un margen de días tras el repunte de la variante delta, existen resquemores sobre la conveniencia de la medida implementada en Argentina.La obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos abiertos fue impuesta en casi la totalidad de la región. Salvo Uruguay, Colombia, El Salvador y Nicaragua, donde el uso de mascarillas es una recomendación y la obligatoriedad se restringió principalmente al uso en el transporte público y espacios cerrados como comercios.En Panamá, Costa Rica y México es obligatorio el uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, mientras que en los espacios abiertos su uso quedó restringido a una recomendación.En los casos de Argentina —en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, Chile, Brasil, Guatemala, Honduras y Perú el uso de mascarillas en espacios públicos abiertos —tales como calles y plazas—, lugares de trabajo, transporte y en todos los espacios cerrados es —o ha sido—obligatorio sin excepción.

argentina

