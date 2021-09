https://mundo.sputniknews.com/20210922/el-tesoro-de-eeuu-sanciona-a-mayor-corredor-de-drogas-y-miembros-del-cartel-de-sinaloa-1116325521.html

El Tesoro de EEUU sanciona a mayor corredor de drogas y miembros del cartel de Sinaloa

El Tesoro de EEUU sanciona a mayor corredor de drogas y miembros del cartel de Sinaloa

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno estadounidense sancionó económicamente a ocho miembros del cartel de drogas de Sinaloa, entre ellos al supervisor de una de... 22.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-22T18:08+0000

2021-09-22T18:08+0000

2021-09-22T18:08+0000

eeuu

sanciones

cártel de sinaloa

méxico

américa latina

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/107407/26/1074072697_0:514:5479:3596_1920x0_80_0_0_4d9d2bc7637201e4f6fa1312e36b3146.jpg

"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al mexicano Sergio Valenzuela como un Traficante de Narcóticos Especialmente Designado, de acuerdo al Acta para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero" dijo el organismo en un comunicado.Basado en Nogales en el estado mexicano de Sonora, Valenzuela supervisa el mayor corredor de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, explica el texto.El acusado responde directamente al líder del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo, que ya ha sido sancionado previamente por Estados Unidos.Valenzuela es también fugitivo de una causa por tráfico de drogas que data de septiembre de 2018 en la cual fue procesado por una corte federal en el estado de California.Además, de Valenzuela, la OFAC señaló a otros siete mexicanos, entre ellos la mano derecha de Valenzuela, Leonardo Pineda Armenta, que dirige operaciones para él, y seis lugartenientes del cartel, según reseña el comunicado.

https://mundo.sputniknews.com/20210817/como-la-pandemia-cambio-el-crimen-organizado-en-america-latina-el-otro-virus-mutante-1115165701.html

Marcus Andrew

Un gran testimonio que debo compartir con todos los pacientes de HERPES en el mundo.Nunca creí que pudiera haber una cura completa para HERPES o una cura para HERPES.Vi el testimonio de personas en sitios de blogs sobre cómo el Dr. NELSON preparaba una cura a base de hierbas y los traía de regreso. a la vida de nuevo. Uso los DROGAS HERPES que me dio el médico. Ahora mismo les puedo decir que hace unos meses que no he tenido ningún dolor, la demora en el tratamiento me lleva a la muerte. Todo gracias al Dr. NELSON herbal Solution también puedes contactarlo si tienes algún problema como, puedes contactarlo a través de WhatsApp número +14436204203 o Email; drnelsonsaliu10@gmail.com.

0