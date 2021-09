El futbolista mexicano Rafa Márquez deja lista negra de EEUU

https://mundo.sputniknews.com/20210922/el-futbolista-mexicano-rafa-marquez-deja-lista-negra-de-eeuu-1116328971.html

Este miércoles 22 de septiembre, la OFAC publicó la actualización de su lista de personas y empresas que presuntamente tienen nexos con el crimen organizado, mismos a los que se les congelan sus cuentas bancarias y se aseguran sus propiedades en EEUU.En dicha actualización también se incluyen los nombres de personas y empresas que quedan fuera del listado al no haber encontrado elementos para vincularlos a proceso. En este apartado, se incluye a Rafa Márquez y todas sus empresas, incluida su fundación con sede en Jalisco.Larga espera para el defensaEl jugador de la Selección Mexicana de Futbol apareció en la lista negra de la OFAC el 9 de agosto de 2017 por sus presuntos vínculos con Raúl Flores Hernández, alias "El Tío", quien fue extraditado a EEUU en febrero de este año.Por protocolo, al aparecer en dicho listado, se bloquearon todas las cuentas y activos del defensa mexicano, quien ese mismo día rechazó cualquier vínculo con alguna organización criminal, en conferencia de prensa.Además de no tener acceso a sus cuentas, el futbolista también se vio obligado a dejar a su equipo, el Atlas de Guadalajara, mientras arreglaba su situación legal. El club deportivo informó el 18 de septiembre de 2017 que permitiría el regreso de su capitán.Tras meses de investigación, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) cerró la investigación en contra de Márquez Álvarez el 23 de enero de 2018 al no encontrar elementos delictivos; sin embargo, fue hasta el 28 de septiembre cuando una jueza de la Ciudad de México ordenó el descongelamiento de las cuentas bancarias.Además de Rafa Márquez, el cantante regional mexicano Julión Álvarez también fue señalado por Departamento del Tesoro, y aunque la PGR también lo exoneró, su nombre no aparece dentro las personas que quedan fuera de sospecha.No obstante, a principios de septiembre de este año, el artista aseguró que ya fue declarado inocente y que incluso sabe quién fue la persona que lo denunció.

