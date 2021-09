https://mundo.sputniknews.com/20210922/el-congreso-peruano-cita-a-canciller-para-explicar-posicion-frente-a-venezuela-1116325887.html

El Congreso peruano cita al canciller para explicar la posición frente a Venezuela

El Congreso peruano cita al canciller para explicar la posición frente a Venezuela

LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú acordó citar para el 27 de septiembre al canciller, Óscar Maúrtua, a fin de que dé explicaciones sobre la posición del... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"Es muy confusa la situación [entre Perú y Venezuela] y por eso requerimos la presencia del canciller. Vamos a esperar que regrese [de EEUU, a donde viajó] para no abrumarlo con citaciones mientras él está en el avión", dijo el congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, al diario local El Comercio.Según Bustamante, existe un desorden entre las posiciones frente a Venezuela de la Presidencia y la Cancillería.El congresista apuntó al hecho de que, como lo reveló el propio Nicolás Maduro, se haya reunido con Pedro Castillo durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el sábado 18 en México.Esta reunión no estaba incluida en la agenda del mandatario peruano y la Presidencia tampoco informó sobre ella.Asimismo, el lunes 20 el vicecanciller, Luis Enrique Chávez, declaró que "la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela", una afirmación que se entiende como la posición de la Cancillería respecto a la legitimidad de Nicolás Maduro.Lo dicho por el vicecanciller fue rechazado y desmentido por el primer ministro, Guido Bellido, generando un clima de confusión respecto a la posición de Perú frente al gobierno del presidente Maduro.

