El alcalde de Manila presentará su candidatura a la Presidencia de Filipinas

MOSCÚ (Sputnik) — El alcalde de la capital filipina Manila, Francisco Moreno Domagoso, anunció su intención de presentar su candidatura para las elecciones

Este mes, un sector del gobernante Partido Democrático Filipino - Poder Popular, conocido como PDP Laban, nominó oficialmente al senador Christopher Bong Go y al actual mandatario Rodrigo Duterte como candidatos a la presidencia y vicepresidencia en los comicios.Duterte no puede optar a la reelección y es que la Constitución limita la presidencia a un único periodo de seis años.Otra facción del PDP Laban designó a los senadores Manny Pacquiao, leyenda del boxeo profesional, y Kiko Pimentel para competir por esos cargos en las elecciones.Según el periódico Philippine Star, la comisión electoral debe resolver ahora cuál de los dos sectores es legítimo y es que las dos facciones del PDP Laban insisten en que representan al partido gobernante.

