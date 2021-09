https://mundo.sputniknews.com/20210922/eeuu-destinara-290-millones-en-ayuda-humanitaria-adicional-para-yemen-1116325200.html

EEUU destinará 290 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional para Yemen

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU destinará más de 290 millones de dólares en fondos para brindar asistencia humanitaria adicional a Yemen, que asciende a más de... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"EEUU proporcionará más de 290 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional para el pueblo de Yemen. En total, EEUU ha brindado más de 4.000 millones para aliviar el sufrimiento del pueblo de Yemen desde que comenzó la crisis actual a fines de 2014", dijo el secretario de Estado (canciller) Antony Blinken en el texto.

Marcus Andrew

