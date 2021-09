https://mundo.sputniknews.com/20210922/economista-la-digitalizacion-de-medios-de-pago-es-clave-en-venezuela-1116324313.html

Economista: la digitalización de medios de pago es clave en Venezuela

Economista: la digitalización de medios de pago es clave en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Querer comprar un producto y no poder es una angustia para muchos venezolanos; y esto mejorará solo si el país apuesta a la digitalización... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"El secreto es la digitalización de los medios de pago, si voy a pagar un producto que cuesta 0,98 dólares, esos dos centavos que quedan ahí van al digital y van a seguir estando en mi cuenta, si es en medios físicos es problemático", explicó el conductor del programa Boza con Valdez, transmitido por el canal estatal venezolana de Televisión.El problema reside en que, aunque el dólar se convirtió en una de las divisas más usadas en el país caribeño la mayoría de los comercios no disponen de menudeo.En un recorrido por las calles de la capital venezolana, esta agencia corroboró que, en muchos casos, quienes pagan con dólares en efectivo reciben algún tipo de descuento, asignado a discreción por parte del comerciante, mientras los que pagan con bolívares (la moneda nacional, deben pagar más).Boza indicó que uno de los elementos que incidió en que el dólar se convirtiera en uno de los medios por preferencia, ha sido la poca capacidad del aparato económico de generar medios de pago útiles confiables, "instantáneos, que estén a la mano del que lo requiera en el momento que efectivamente le hace falta".En este momento, si un usuario decide pagar en un comercio un producto que cuesta 18 dólares con un billete de 20 dólares, comienzan los problemas, pues ante la ausencia de sencillo, la persona se ve obligada a adquirir algo que muchas veces no necesita a cambio de poder comprar lo que requiere.En ocho días comenzará a circular lo que las autoridades venezolanas han denominado como "Bolívar digital", que será la moneda actual con seis ceros menos.A juicio del parlamentario venezolano, ahora resta que el Banco Central de Venezuela (BCV) explique si esta moneda podrá minarse, o si se tratará únicamente de un cambio de nombre, y en esa diferencia, agregó, residirá la posibilidad de una solución a las dificultades que siguen enfrentando los medios de pago en Venezuela.

