https://mundo.sputniknews.com/20210922/cumbre-celac-revive-el-famoso-comes-y-te-vas-de-fox-a-fidel-castro-1116326216.html

Cumbre CELAC revive el famoso "comes y te vas" de Fox a Fidel Castro

Cumbre CELAC revive el famoso "comes y te vas" de Fox a Fidel Castro

El senador de Morena Ricardo Monreal consideró que a México no le conviene alejarse de Estados Unidos, en el marco de las solicitudes del presidente Andrés... 22.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-22T19:34+0000

2021-09-22T19:34+0000

2021-09-22T19:34+0000

américa latina

cuba

andrés manuel lópez obrador

vicente fox

comunidad de estados latinoamericanos y caribeños

méxico

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.mundo.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116325859_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_94a6de1beec2956eae3b94283c60ec72.jpg

"Mi deseo es que no haya ninguna confrontación con Estados Unidos, creo que debemos mantener la armonía y una buena relación con Estados Unidos por la vecindad y por nuestra sociedad comercial", declaró Monreal en conversación con la prensa en el Senado el lunes 20 de septiembre."Sin embargo, el presidente de la república tiene una posición muy clara acerca de Latinoamérica y concretamente sobre Cuba y algunos otros, no es nuevo su discurso. Ojalá y los parlamentarios de Estados Unidos puedan asimilar que se trata de una relación del país con el continente, con los países de Latinoamérica y el Caribe", agregó.Las declaraciones del legislador se dan luego de varios días de críticas de la oposición contra la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a México para acompañar las fiestas patrias y, luego, para participar en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Actores de la oposición al gobierno federal, entre políticos profesionales y comunicadores, también reprocharon el arribo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cumbre multilateral, quien fue criticado por sus pares de Paraguay y Uruguay, Mario Abdo y Luis Lacalle, respectivamente.Las recomendaciones de Monreal de mantener las buenas relacionaes con EEUU recuerdan que durante el sexenio del panista Vicente Fox, quien fue presidente de México entre 2000 y 2006, la relación entre el país y Cuba alcanzó uno de sus puntos críticos históricos.Los vínculos entre Cuba y México incluso rebasan el ámbito político, pues son sociedades hermanas en los ámbitos cultural, lingüístico, comercial, marítimo, entre otros. Además, durante los gobiernos del PRI se establecieron vínculos de solidaridad con la Revolución cubana, que tomó el poder de la isla en 1959 bajo el liderazgo de Fidel Castro.Sin embargo, con Fox, abanderado del PAN, la presidencia de México vivió su primera transición democrática en años, escenario utilizado por el mandatario de origen guanajuatense para tratar de relativizar la relación diplomática con Cuba.Uno de los episodios más famosos de este proceso fue la ocasión en que, en una llamada telefónica, Fox le solicitó a Fidel Castro que evitara críticar a George W. Bush, entonces mandatario de Estados Unidos, en su participación en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en México en 2002.Además, Fox recomendó a Castro que limitara su participación al mínimo indispensable y que volviera a Cuba tras la celebración de un almuerzo protocolario, sugerencia que ha sido sintetizada con la expresión "Comes y te vas" ante la opinión pública.Este hecho incluso fue festejado por el propio expresidente en el marco de la visita de Díaz-Canel a México y la cumbre de la CELAC, a través de su cuenta de Twitter, donde presumía que su relación diplomática con Cuba fue mejor que la del actual gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.Fue el gobierno cubano el que difundió la conversación sostenida entre Castro y Fox, donde el entonces mandatario mexicano aseguró que la presencia de su par cubano en la conferencia le representaba una buena cantidad de problemas.El líder histórico de la Revolución cubana demandó a Vicente Fox que no impidiera su desenvolvimiento en la conferencia multilateral, además de fijar una postura de autonomía."Aunque la verdad es que estoy en desacuerdo con el consenso ese que han propuesto ahí. A muchos lugares no he ido. No fui a la cumbre allá en Perú, pero yo tengo un concepto mucho más elevado de México. Me parecía incluso que lo estaría lastimando, en realidad, a usted o a los mexicanos. Tengo en cuenta que usted es el presidente de ese país y que un deseo suyo, por muchos que sean los derechos, debo tomarlo en cuenta. Y me alegro que usted haya pensado en una fórmula decorosa, en que yo esté allí a la hora y escuche al secretario general de las Naciones Unidas", añadió Castro.

https://mundo.sputniknews.com/20210914/calderon-vuelve-a-arremeter-contra-el-presidente-cubano-1116054668.html

https://mundo.sputniknews.com/20210813/fidel-castro-un-referente-politico-de-la-izquierda-internacional-en-el-siglo-xx-1115070297.html

https://mundo.sputniknews.com/20210411/habia-una-afinidad-muy-fuerte-entre-yuri-gagarin-y-fidel-castro-1111031989.html

Jose Gutierrez Mil veces mejor el "Comes y te vas" que el ridículo de esta ocasión... 1

Luis GC. De un lambebotas cobarde como lo fue y lo es el expresidentico Fox no se podía esperar otro tipo de reacción sino de miedo, cobardía, sumisión y aduloneria de la más inescrupulosa, vulgar y servil al entonces "emperador Bush"; ese lamentable acontecimiento aunque algunos lo quieran convertir en motivo de gracia no fue otra cosa que un penoso y lamentable comportamiento de un presidente de escaso comportamiento protocolar...El nivel cultural del expresidente Fox y Bush juntos jamás llegarían al 5% del talento y cultura general integral del Comt. en Jefe Fidel Castro Ruz, expresidente de la República de Cuba, hoy el mundo se debate desesperada e incansablemente en temas que para Fidel eran motivo del día a día, (mudanzas climáticas, desigualdades, esclavitud, derechos, enfermedades, guerras injustas, educación ...etc,etc,etc)... 0

2

cuba

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, andrés manuel lópez obrador, vicente fox, comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, méxico, historia