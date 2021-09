https://mundo.sputniknews.com/20210922/chile-confirma-que-la-variante-delta-del-covid-19-paso-a-ser-la-cepa-principal-de-contagios-1116324946.html

Chile confirma que la variante delta del COVID-19 pasó a ser la cepa principal de contagios

Chile confirma que la variante delta del COVID-19 pasó a ser la cepa principal de contagios

SANTIAGO (Sputnik) — Más del 50% de las variantes circulantes en Chile son delta, convirtiéndose en la cepa predominante en el país, informó el ministerio de...

"Más del 50% de las variantes circulantes en Chile son delta, actualmente la cepa predominante en el país, y este número está aumentando de forma progresiva en el tiempo", señaló en conferencia de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.La autoridad sanitaria explicó que ya se han registrado 2.300 casos de delta con presencia en las 16 regiones del país y que la mayoría de los contagios son de transmisión comunitaria, es decir, que ya es imposible rastrear el lugar donde el paciente adquirió el virus.La subsecretaria agregó que la vacuna no solo ayuda a reducir la carga viral y disminuir la posibilidad de contagio, sino que también reduce de manera importante "la eventualidad de ser hospitalizado e ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".En Chile se han contagiado 1.648.550 personas, de las cuales 37.379 fallecieron.A nivel global son 229.373.963 los casos confirmados y 4.705.111 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

