Califican de "sesgado" el informe de EEUU sobre la lucha de Bolivia contra las drogas

El presidente de EEUU, Joe Biden, puso una mala calificación al desempeño de Bolivia en su combate al narcotráfico. En el Estado Plurinacional dieron datos... 22.09.2021, Sputnik Mundo

Cuando se habla de colonialismo del Siglo XXI, no hay mejor ejemplo que el ofrecido por Estados Unidos. Cada año, su Gobierno emite un informe en el cual evalúa el desempeño de cada país de la región en el combate a la producción y tráfico de drogas. Este 2021, le puso una mala nota a Bolivia y Venezuela.Según el presidente de EEUU, Joe Biden, "Bolivia y Venezuela no han realizado de manera demostrable esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico".En el memorándum firmado por Biden hay una oración que permite sospechar que comete injerencia en estas naciones. El presidente determinó "que los programas de los Estados Unidos que apoyan a Bolivia y Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos".En lo que concierne a Bolivia, la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU —USAID, por su sigla en Inglés— fue expulsada en 2013 por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019), quien la acusó de cometer "injerencia política" para desgastar a su Gobierno. Por ello, estos "programas" mencionados por Biden no existen en Bolivia, al menos no oficialmente.La directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra el Narcotráfico, Gabriela Reyes, dijo a Sputnik: "Desconocemos si ellos [EEUU] financian de manera directa. Sí podemos ver en Facebook que apoyan a unas ONG [Organizaciones No Gubernamentales] ambientalistas, que obviamente han formado parte del golpe, que han contribuido con desinformación, sobre todo durante los incendios que han habido en la Chiquitanía", previos al derrocamiento de Morales, en noviembre de 2019.Por ello, advirtió: "Pensamos que EEUU tiene participación en el golpe, probablemente mediante ONG que trabajan en temas vinculados al desarrollo productivo, al medio ambiente".El memo de BidenEn el memorándum de Biden se lee: "Aliento al Gobierno [de Luis Arce] a tomar medidas adicionales para salvaguardar los mercados lícitos de coca de la explotación criminal".Asimismo, el presidente estadounidense solicitó "reducir el cultivo ilícito de coca, que continúa excediendo los límites legales de las leyes nacionales de Bolivia para usos medicinales y tradicionales". Por ley, en el país es legal cultivar 22.000 hectáreas. Pero según la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC, por su sigla en inglés— hay 29.400, lo cual representa un excedente de 7.400 hectáreas.Para Reyes, el informe anual de EEUU "es unilateral. Lo sacan ellos sobre la base de su propia información", recabada mediante misteriosos métodos, ya que la Agencia de Lucha Contra las Drogas de EEUU —DEA, por su sigla en inglés— fue expulsada por Morales en 2008, luego del intento de golpe de Estado cívico-prefectural.Luego de sofocar la rebelión, el entonces presidente había expulsado además al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg. Desde ese año, Bolivia y Estados Unidos no comparten embajadores."Desde que en Bolivia asumió un presidente indígena, un líder de las federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, Bolivia ha sido descertificada en su lucha contra el narcotráfico por parte del Gobierno de EEUU", comentó la directora del Observatorio.Para ella, el informe de Biden carece de validez porque EEUU "no tiene presencia aquí en el territorio, donde nosotros trabajamos con organizaciones internacionales, sobre todo con las Naciones Unidas".Reyes afirmó que el Gobierno boliviano trabaja estrechamente con la UNODC, "con quienes cada año el Estado lanza un informe de monitoreo. Tienen una metodología estandarizada, que se utiliza tanto para Perú como para Colombia y Bolivia: los tres productores de hoja de coca en el mundo".Los informes realizados junto con UNODC incluyen imágenes satelitales de las áreas de cultivo, también "se hace un trabajo de campo in situ, de revisión de mensuras de cultivo de coca, lo cual da validez al informe que produce la ONU, respetando la soberanía de Bolivia", remarcó Reyes.La verdad de la hoja de cocaLa directora del Observatorio mencionó que el nuevo modelo de combate a las drogas, instaurado por Morales, "ha prestado resultados exitosos, mediante nuestra política de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico y de desarrollo integral de la hoja de coca".Recordó que en las décadas de los 80 y 90, "cuando estaban esas políticas neoliberales de coca cero, el apoyo en proyectos de desarrollo productivo estaban condicionados a la erradicación total de la hoja de coca".De esta manera, se causaba que las familias cocaleras tuvieran "serios problemas económicos en hacer esa transición, porque ellos dependían totalmente de la coca. Hoy día, nuestro modelo privilegia la complementación al cultivo de coca".Como ejemplo, puso el fomento a la cría del tambaquí, un pez del Trópico considerado muy delicioso. Asimismo se impulsa el cultivo de palmitos y de bananos, "que son productos complementarios a la hoja de coca", aclaró Reyes.También destacó la importancia de la concertación con las comunidades al momento de erradicar cultivos excedentarios. "Y se ha establecido el control social, que hacen las mismas organizaciones y federaciones cocaleras a sus miembros. De esta manera se ha reducido al mínimo la violencia. Por tanto se respetan los derechos humanos de las personas".Reyes recordó que entre 1996 y 2005, los años de erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, "se reportaron 60 muertos, cinco desaparecidos, 702 heridos, más de 500 detenidos, entre líderes sindicales y productores de hoja de coca".También detalló que en 2009, en Bolivia estaba el 20% del total de hoja de coca a nivel mundial. Para 2019, el país redujo su participación al 11%. "Ha habido una reducción importante en Bolivia. Pero gracias a la nueva Constitución, el consumo de coca es legal y está reconocido".Sin erradicación para las naricesEl negocio transnacional de las drogas no sería tan rentable si no hubiera una gran clientela en países como EEUU. El mismo Biden lo reconoció en su informe: "La epidemia de sobredosis y adicción a las drogas en curso en los Estados Unidos es una de las principales prioridades de salud pública de mi Administración".Y advirtió que "abordar esta epidemia requerirá nuevas inversiones nacionales y una mayor cooperación con socios extranjeros, para atacar a los proveedores de drogas ilícitas y las organizaciones criminales que se benefician de ellos".Para Gabriel Villalba, abogado especialista en geopolítica, "es fundamental decir que la lucha contra las drogas debe ser un combate tanto contra el productor como contra el consumidor. Recordemos que EEUU es el país de mayor demanda de droga en el mundo. Es el principal demandante de cocaína", dijo a Sputnik.Villalba recordó que para las Naciones Unidas el Estado Plurinacional no es considerado un país productor de estupefacientes, sino de tránsito. "Colombia, por ejemplo, está calificado como generador de droga. Pero su Gobierno es un aliado estratégico de EEUU. Entonces ahí podemos evidenciar cuál es el trasfondo político de este memorándum".

