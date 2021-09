https://mundo.sputniknews.com/20210922/argentina-alcanza-record-de-produccion-de-gas-no-convencional-1116315070.html

Argentina alcanza récord de producción de gas no convencional

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina produjo en agosto cada día alrededor de 68 millones de metros cúbicos de gas no convencional, lo que supone un récord... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"Nuevo récord histórico de producción de gas no convencional", informó la Secretaría de Energía en un comunicado.La producción de gas no convencional en agosto creció en 4,9% con respecto a julio y un 24,1 respecto al mismo mes de 2020.En sintonía con estos datos, la producción de gas total aumentó 2,5% en relación a julio y un 6,4% interanual.En la provincia de Neuquén (suroeste), donde se encuentra el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, la producción de el gas no convencional llegó a un pico por tercer mes consecutivo con un promedio de 62 millones de metros cúbicos por día, por encima de los valores de 2019.Fue así que la producción de gas no convencional en Neuquén creció en 5,4% con respecto a julio y 26,7% respecto al mismo mes de 2020.La extracción del gas total, en tanto, se incrementó en 3,7% y 14,9% respectivamente.La producción de gas también refleja una subida respecto a febrero de 2020, antes de que comenzase la pandemia del COVID-19, con una producción de gas no convencional 22% superior, mientras que la del gas total se incrementó 4,7%.PetróleoLa producción de petróleo no convencional, por otro lado, creció 31% en relación a los valores registrados antes de la pandemia, mientras que la producción total de este combustible es 1,6% inferior respecto a 2019.De esta manera, la producción de petróleo no convencional creció 32,7% interanual, mientras que la extracción de petróleo en general subió 7,5%.El Gobierno prepara un proyecto de ley de promoción de hidrocarburos para escalar la producción de este combustible y aumentar las exportaciones de petróleo y gas natural.

argentina, gas, petróleo