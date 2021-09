https://mundo.sputniknews.com/20210922/amlo-oportunidad-de-concertar-en-migracion-con-biden-es-inmejorable-1116318908.html

AMLO: "La oportunidad de atender el tema migratorio con Biden es inmejorable"

AMLO: "La oportunidad de atender el tema migratorio con Biden es inmejorable"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene disposición para atender el tema migratorio mediante tareas conjuntas con México que contribuyan a reducir la... 22.09.2021, Sputnik Mundo

"Yo veo que el presidente Biden es sensible y tiene interés en atender el problema de fondo. Ahora hay un buen ambiente, hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe", dijo."Se requiere una integración económica, con respeto a las soberanías pero pensando de manera distinta, no con medidas coercitivas", añadió López Obrador.Los resultados del programa Sembrando Vida pueden incentivar al Senado estadounidense a acelerar su aprobación para aplicarlo de manera coordinada con México, evaluó el mandatario."Tengo confianza en que el Gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países en donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar", declaró López Obrador."Porque ese es el origen, esa es la causa de la migración, la falta de oportunidades. Ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas, ya no debe de existir eso del Plan Mérida, nosotros no queremos helicópteros artillados, lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras", agregó.Además, el embajador estadounidense en México, Kenneth Lee Salazar, está haciendo recorridos por las líneas fronterizas mexicanas para contribuir a esta coordinación, estimó el presidente mexicano luego de que una reportera le pidiera información sobre si Biden ya brindó respuesta a su solicitud de implementar los programas sociales en Guatemala, Honduras y El Salvador.La propuesta del presidente de México incluye que quienes se inscriban al programa cuenten con una visa de trabajo para poder laborar seis meses en territorio estadounidense y el resto del año puedan regresar a sus países de origen a revisar el crecimiento de sus árboles, convivir con sus familias y dedicarse a actividades recreativas.El cultivo tiene un efecto multiplicador y permite el arraigo de las personas a sus comunidades, valoró el mandatario federal, además de que contribuye a la reactivación de la economía y a la mejora del medioambiente."¿Cómo vamos a estar hablando de que nos preocupa el cambio climático si no hacemos nada para reforestar? Al contrario, se está planteando que se extraiga más petróleo, es un doble discurso", criticó.

Jose Gutierrez El amlo debe de dejar de usar la violencia contra los migrantes y refugiados centroamericanos. Después ya puede hablar. 1

Jose Gutierrez Se llama CINISMO a ser el presidente más represor contra los migrantes y refugiados... Y decir que esta es una República Amorosa. Y de pilón, actuar por órdenes del "imperio" que dicen odiar. 1

2

