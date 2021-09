https://mundo.sputniknews.com/20210922/amlo-arremete-contra-la-elite-espanola-que-defiende-la-conquista-como-un-acto-de-civilizacion-1116321693.html

AMLO arremete contra la élite española que defiende la conquista como "un acto de civilización"

AMLO arremete contra la élite española que defiende la conquista como "un acto de civilización"

Durante la conferencia matutina del 22 de septiembre, López Obrador insistió en la polémica generada por el tema de la conquista, la cual inició cuando el mandatario mexicano envió una carta a la Corona Española para exigir una disculpa por la masacre de los pueblos prehispánicos, en marzo de 2019.El tema surgió luego de que el presidente mexicano resaltó la gran labor científica de los creadores de las vacunas contra COVID-19, quienes, en menos de un año, entregaron un fármaco eficaz y seguro.Obrador aseguró que durante mucho tiempo se ha dicho que los conquistadores españoles "vinieron a civilizarnos"; sin embargo, rechazó esta idea ya que, antes de la llegada de los europeos, "florecieron grandes civilizaciones, grandes culturas".El titular del Poder Ejecutivo mexicano continuó su exposición reconociendo que la conquista sí trajo cierto progreso a México —al implementar las universidades y traer la imprenta—, pero que no podría reconocerse como tal ya que en tres siglos no lograron crear una vacuna contra la viruela, enfermedad importada que generó la muerte de prácticamente la mitad de la población.El político mexicano aclaró que no está culpando a nadie y sólo abona a un debate que tiene por objetivo que se deje de enseñar que España liberó y civilizó a México.No obstante, al cierre de su participación, matizó su comentario y explicó que esta visión de la conquista la promueven las élites de España por falta de humildad, pues el pueblo español "es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo hermano".

